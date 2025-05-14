Google, Gemini'yi TV'lere, otomobillere ve akıllı saatlere getiriyor

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Tam Boyutta Gör Google, Gemini yapay zeka asistanını Google TV'li cihazlara, Android Auto'lu ve Google'ın yerleşik olduğu otomobillere, Wear OS akıllı saatlere ve Android XR'ye getiriyor. Ancak şirket, bu cihazlara ne zaman geleceğini kesin olarak açıklamadı, yalnızca genel zaman çizelgeleri sunmakla yetindi.

Gemini AI yayılmaya devam ediyor

Android'in ürün ve kullanıcı deneyimi kıdemli direktörü Guemmy Kim'in açıklamasına göre, Gemini AI ile Google TV ürünlerinde "çocuklar için uygun aksiyon filmleri" gibi sorgularla en uygun önerileri almak mümkün olacak. Bunun dışında, "birinci sınıf öğrencisine güneş sistemini açıklayabilir misin?" gibi sorularla TV'den cevaplar alınabilecek. Google, Gemini'nin bu yılın ilerleyen zamanlarında Google TV'ye geleceğini belirtiyor.

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Otomobillerde Gemini, hands-free yani eller serbest bir şekilde Google Asistan’la konuşma deneyimini geliştirecek. Örneğin, "Yakınında park bulunan bir şarj istasyonu bul" gibi sorgular yapılabilecek. Gemini ayrıca mesajlaşma uygulamalarına bağlanarak gelen mesajlarınızı özetleyebileyecek. Gemini, önümüzdeki aylarda Android Auto'ya ve daha sonra Google'ın yerleşik olduğu araçlara gelecek.

Wear OS işletim sistemli akıllı saatlerde, Gemini sayesinde konuşmalar daha doğal hâle gelecek. Artık kelimeleri tam olarak doğru telaffuz etmeye gerek kalmadan işlemler gerçekleştirilebilecek. Asistanın önümüzdeki aylarda Wear OS'e geleceği açıklandı.

Son olarak, Samsung’un geliştirdiği ilk Android XR başlığına da Gemini geliyor. Geliş tarihi ise bu yılın ilerleyen zamanları olarak belirtiliyor.

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Gemini AI, TV'lere, otomobillere ve akıllı saatlere geliyor