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    Anlık Bildirim

    Google, Gemini’nin gerçek zamanlı video özelliklerini kullanıma sunuyor

    Google, yapay zekalı sohbet robotu Gemini’ın “Live” özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Yeni güncellemeyle birlikte Gemini, gerçek zamanlı yapay zeka video özelliklerine kavuşuyor.
    Google Gemini için gerçek zamanlı video zamanı Tam Boyutta Gör
    Google, bundan neredeyse bir yıl önce Project Astra’yı duyurmuştu. Project Astra, bir telefon kamerası aracılığıyla etrafta bulunan her şeyi görebiliyor ve bunlar hakkında sorularınıza yanıt verebiliyordu.  Şimdi ise Google, bazı Google One AI Premium aboneleri için Gemini Live’ın ekran ve kamera görüntülerini gerçek zamanlı analiz edebilme özelliğini devreye aldı.

    Gemini, rekabette öne geçiyor

    İlk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından Xiaomi telefonunda fark edilen bu yenilik, Google’ın Mart ayı başında duyurduğu Gemini Advanced abonelik paketinin bir parçası olarak sunulmaya başlandı. Söz konusu kullanıcı, Gemini’nin ekran okuma yeteneğini sergileyen bir video paylaşarak özelliğin nasıl çalıştığını gösterdi. Bu özellik, kullanıcının ekranında görünen içerikleri anlamlandırarak sorulara yanıt verebiliyor.

    Gemini’nin bir diğer yeni yeteneği ise canlı video analizi yapabilmesi. Kullanıcılar, akıllı telefon kamerasını kullanarak çevrelerini gösterip Gemini’den anlık bilgi ve yorum alabiliyor. Google’ın yayınladığı tanıtım videosunda, bir kullanıcının yeni boyanmış seramikleri için uygun bir renk seçimi yaparken Gemini’den yardım aldığı görülüyor.

    Google’ın bu yeni özellikleri kullanıma alması, Amazon'un Alexa Plus yükseltmesinin sınırlı erişimini henüz başlatması, Apple’ın ise geliştirilmiş Siri sürümünü ertelemiş olması nedeniyle firmanın elini güçlendiriyor.

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    E
    emiristanbul 9 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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