Google, Gemini’nin gerçek zamanlı video özelliklerini kullanıma sunuyor

Gemini, rekabette öne geçiyor
İlk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından Xiaomi telefonunda fark edilen bu yenilik, Google’ın Mart ayı başında duyurduğu Gemini Advanced abonelik paketinin bir parçası olarak sunulmaya başlandı. Söz konusu kullanıcı, Gemini’nin ekran okuma yeteneğini sergileyen bir video paylaşarak özelliğin nasıl çalıştığını gösterdi. Bu özellik, kullanıcının ekranında görünen içerikleri anlamlandırarak sorulara yanıt verebiliyor.
Gemini’nin bir diğer yeni yeteneği ise canlı video analizi yapabilmesi. Kullanıcılar, akıllı telefon kamerasını kullanarak çevrelerini gösterip Gemini’den anlık bilgi ve yorum alabiliyor. Google’ın yayınladığı tanıtım videosunda, bir kullanıcının yeni boyanmış seramikleri için uygun bir renk seçimi yaparken Gemini’den yardım aldığı görülüyor.
Google’ın bu yeni özellikleri kullanıma alması, Amazon'un Alexa Plus yükseltmesinin sınırlı erişimini henüz başlatması, Apple’ın ise geliştirilmiş Siri sürümünü ertelemiş olması nedeniyle firmanın elini güçlendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!