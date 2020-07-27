General Mobile’dan AirPods benzeri kulaklık: GMPods

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Geçtiğimiz hafta GM 10 telefon modelini tanıtarak geri dönüş yapan General Mobile şimdi de Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. GMPods isimli kablosuz kulaklık 189 TL fiyat etiketine sahip.

GMPods özellikleri

General Mobile GMPods, tasarım ve özellikleri bakımından QCY marka kulaklıklara benziyor. Muhtemelen QCY modellerinden birisinin üzerine General Mobile logosu basılmış.

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GMPods’un kutusu 380 mAh kapasiteye sahip. Kutudan bağımsız olarak 5 saat dinleme süresi sunuyor. Taşıma kutusuyla şarj edildiğinde toplam süre 25 saate ulaşıyor.

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Bluetooth 5.0 ile bağlanan GMPods’da oyun modu mevcut. Bu sayede oyun oynarken ses kalitesinden biraz feragat ederek düşük gecikmeyle dinleyebilirsiniz. Kulaklığın iki tarafında da dokunmatik kontrol özelliği var. Müzikleri durdurup oynatabiliyor, ileri geri sarabiliyor, asistana seslenebiliyor ve oyun modunu açıp kapatabiliyoruz.

GMPods siyah ve beyaz renk seçeneğiyle generalmobile.com’da 189 TL’ye satışa sunuldu.

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