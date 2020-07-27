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    General Mobile’dan AirPods benzeri kulaklık: GMPods

    General Mobile, QCY ve Apple AirPods modellerine benzeyen kablosuz kulaklığını tanıttı. 180 TL satış fiyatına sahip General Mobile GMPods'un özellikleri haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Tel...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    General Mobile’dan AirPods benzeri kulaklık: GMPods
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    Geçtiğimiz hafta GM 10 telefon modelini tanıtarak geri dönüş yapan General Mobile şimdi de Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. GMPods isimli kablosuz kulaklık 189 TL fiyat etiketine sahip.

    GMPods özellikleri

    General Mobile GMPods, tasarım ve özellikleri bakımından QCY marka kulaklıklara benziyor. Muhtemelen QCY modellerinden birisinin üzerine General Mobile logosu basılmış.

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    Ayrıca Bkz. "General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu"

    GMPods’un kutusu 380 mAh kapasiteye sahip. Kutudan bağımsız olarak 5 saat dinleme süresi sunuyor. Taşıma kutusuyla şarj edildiğinde toplam süre 25 saate ulaşıyor.

    General Mobile’dan AirPods benzeri kulaklık: GMPods
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    Bluetooth 5.0 ile bağlanan GMPods’da oyun modu mevcut. Bu sayede oyun oynarken ses kalitesinden biraz feragat ederek düşük gecikmeyle dinleyebilirsiniz. Kulaklığın iki tarafında da dokunmatik kontrol özelliği var. Müzikleri durdurup oynatabiliyor, ileri geri sarabiliyor, asistana seslenebiliyor ve oyun modunu açıp kapatabiliyoruz.

    GMPods siyah ve beyaz renk seçeneğiyle generalmobile.com’da 189 TL’ye satışa sunuldu.



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    interwap (Volkan ) 2 sa. en beğenilen
    QCY T5 olarak görünüyor. Yurtiçi fiyatı 150 TL

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    QCY T5 olarak görünüyor. Yurtiçi fiyatı 150 TL ...
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    fhrstw 49 dk.
    Fason üretim yapıp satmakta ne bileyim be abi.
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    chnyldz03 52 dk.
    gm güleceğim yoktu be
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa.
    150 liralık kulaklığı bile böyle iteklemeye çalışıyorlar ya helal olsun :D
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    drjacob (... ) 2 sa.
    fena değil umarım kalitelidir
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    interwap (Volkan ) 2 sa. en beğenilen
    QCY T5 olarak görünüyor. Yurtiçi fiyatı 150 TL

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    hareketliperde (tuluy ....) 2 sa.
    GM 10 İle birlikte kampanyalı olarak satılırsa iş yapabilir.
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    BDGN (Berkay Doğan) 2 sa.
    Herkes ekosistem derdine düşmüş iyi olsa bari. Çakıp logoyu sürüyorlar.
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    yolyordam35 (yol yordam) 2 sa.
    gm8 in dolby kulaklığı çok güzeldi. bunda da aynı performans varsa neden olmasın
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