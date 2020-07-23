General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Uzun süredir sessizliğini koruyan General Mobile, yeni telefonu GM 10’u web sitesinden tanıttı. GM 10’un Türkiye fiyatı 1799 TL olarak belirlendi. Siparişler alınmaya başlandı.

GM 10 özellikleri neler?

General Mobile GM 10 modeli damla çentikli tasarıma ve 3 arka kameraya sahip. Parmak izi sensörü telefonun arka bölümüne yerleştirilmiş. GM 10’un ekranında 6.52 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde IPS LCD panel kullanılıyor. Gece mavisi ve altın sarısı olarak iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

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GM 10’da Helio A25 işlemci, 64 GB dahili hafıza ve 3 GB LPDDR4x RAM bulunuyor. MicroSD kart ile telefonun hafızasını genişletebilmek mümkün. 4000 mAh büyüklüğünde bataryası bulunan telefonda hızlı şarj teknoloji olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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Telefonun arkasında ana kamera 13 MP çözünürlüğünde (f/2.0), 114 derece geniş açılı kamera 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik algılayıcı olarak görevi yapan kamera 2 MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Yapay zeka sahne algılama özelliği sayesinde sahneye göre çekim ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor.

Android 10 yüklü olarak gelen telefon tıpkı daha önceki General Mobile modellerinde olduğu gibi saf Android arayüzüyle geliyor. 3.5mm kulaklık girişi ve FM Radyo özellikleri yer alıyor. GM 10, 1799 TL’ye General Mobile web sitesinde satışa sunuldu.

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