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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu

    GM 9 Plus'tan beridir yeni telefon tanıtmayan General Mobile, yeni telefon modeli GM 10'u tanıttı. 1799 TL fiyat etiketine sahip GM 10'un özellikleri haberimizde.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu
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    Uzun süredir sessizliğini koruyan General Mobile, yeni telefonu GM 10’u web sitesinden tanıttı. GM 10’un Türkiye fiyatı 1799 TL olarak belirlendi. Siparişler alınmaya başlandı.

    GM 10 özellikleri neler?

    General Mobile GM 10 modeli damla çentikli tasarıma ve 3 arka kameraya sahip. Parmak izi sensörü telefonun arka bölümüne yerleştirilmiş. GM 10’un ekranında 6.52 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde IPS LCD panel kullanılıyor. Gece mavisi ve altın sarısı olarak iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

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    GM 10’da Helio A25 işlemci, 64 GB dahili hafıza ve 3 GB LPDDR4x RAM bulunuyor. MicroSD kart ile telefonun hafızasını genişletebilmek mümkün. 4000 mAh büyüklüğünde bataryası bulunan telefonda hızlı şarj teknoloji olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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    Telefonun arkasında ana kamera 13 MP çözünürlüğünde (f/2.0), 114 derece geniş açılı kamera 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik algılayıcı olarak görevi yapan kamera 2 MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Yapay zeka sahne algılama özelliği sayesinde sahneye göre çekim ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor.

    Android 10 yüklü olarak gelen telefon tıpkı daha önceki General Mobile modellerinde olduğu gibi saf Android arayüzüyle geliyor. 3.5mm kulaklık girişi ve FM Radyo özellikleri yer alıyor. GM 10, 1799 TL’ye General Mobile web sitesinde satışa sunuldu.



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    pro-üye (olcay parlak) 4 sa. en beğenilen
    Ben bu telefonu tanıtmaya utanırdim. Bunu telefonu yapan şirkette ki mühendis olsam elime almazdım. Dokunmazdim.
    Yanıtla +35
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    Spavdez (Cihan L.) 4 sa.
    Su ozellikte bi telefonu 1800 liraya turk milletine sunmak bu milleti keriz yerine koymak degilde nedir ? Aklimizla alay ediyorlar resmen. Buna para verecek binlerce keriz insanda yok degil. Yerli mali havasina gel otur kafasina durumu
    Su ozellikte bi telefonu 1800 liraya turk milletine sunmak bu milleti keriz yerine koymak degilde nedir ? Aklimizla alay ediyorlar resmen. Buna para verecek bin...
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    Yanıtla +19
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    Portraitclub 4 sa.
    Yine satılmayacak bir telefon daha çıkıyor. Bu firmalar neden bu kadar komikler anlamıyorum satılmayacak bir şeyi neden çıkarıyorsun? Hiç vizyon yok yakında batmazlarsa şaşırmam
    Yine satılmayacak bir telefon daha çıkıyor. Bu firmalar neden bu kadar komikler anlamıyorum satılmayacak bir şeyi neden çıkarıyorsun? Hiç vizyon yok yakında bat...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 dk.
    2020 yılında android tarafında 6 GB ram'in altında bir telefon kabul edilemez.
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    danlabilic (Danla Bilic) 25 dk.
    hangi çinli telefonun üstüne general mobile logosunu basmış yine merak ettim.d
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    lavdegon (deniz eynes) 35 dk.
    Gm9 pro telefonuna Eylül 2019'dan beri güvenlik guncellemesi bile vemediler... Sözde "android one" bi de bu telefon



    Kimseye tavsiye etmiyorum bunlardan telefon almasını..
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    Pasa86 (Mumin M.) 58 dk.
    Donanım haber firmanın eksi yönlerinde yazsaydin iyi olurdu güncelleme vermiyorlar mesala ?
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    graywolff 1 sa. (düzenlendi)
    Ben olsam tanitmazdim. Utanır insan ekrana işlemciye bak. Bu rekabet ortaminda annaneme almayacağım telefonu bizim almamızı bekliyorlar. Sonra yerli montaj telefon satmıyor diyor bakanımız!! Nasıl satsın Allah aşkına telefona bak siz kullanır mısınız? Yerli ve milli her bürokratın elinde olan iPhone varken bu ne :) söze gelince dünya lideriyiz ama üretim fasonun fasonu. Servis desen sikinti montaj i bile amiral seviyesinde yapamıyorlar eee üretmeye gerek var mı? Bence yok.. general Vestel boşa kürek sallıyor.. Yıllar oldu kendilerini ispat edemediler bence yeterli tadında bırakalım.
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    devrimsel 1 sa.
    çöp
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    Quattro (*** **) 1 sa.
    Güveni kaybetmek kolay kazanmak zordur. Önceki telefonlarda gelmeyen güncellemeleri bilen biliyor.

    GM’nin benim gözümde Casper’dan farkı kalmamıştır artık.

    Kolilerle getir sat piyasada sonra unut...
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    Mr. Jingles 1 sa. (düzenlendi)
    Telefonun içine işlemci koymayı unutmuşlar. Ağır çöp.
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    Cmd_ (Can Dalgıç) 1 sa.
    GM 9 Pro modeline güvenlik yamalarını verselerdi iyiydi. Zamlardan dolayı satıp başka düzgün telefonda alamıyoruz
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 1 sa.
    E hadi diğer üreticileri geçtimde gm9 pro dahi bundan daha iyi
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