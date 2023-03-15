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    General Mobile GM 22S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Yerli akıllı telefon markası General Mobile uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu GM 22S'yi tanıttı. GM 22S özellikleri neler? GM 22S fiyatı ne kadar?              
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    General Mobile GM 22S özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    General Mobile, yeni akıllı telefonu GM 22S’yi tanıttı ve aynı gün satışa sundu. GM 22S, serinin önceki modeli olan GM 22’ye göre daha iyi bir işlemci, daha yüksek RAM ve daha büyük depolama alanıyla geliyor.

    GM 22S fiyatı ne kadar? 💰

    General Mobile GM 22S, 3.999 TL’ye satışa sunuldu. Generalmobile.com’dan verilen siparişlerde lansmana özel sınırlı sayıda GM Garanti Plus paketi hediye ediliyor. 340 TL değerindeki bu paket sayesinde telefonun garanti süresi 2 yıldan 3 yıla yükseliyor.

    GM 22’den daha güçlü 💪

    GM 22s, selefi GM 22 ile aynı tasarımı, aynı ekranı ve aynı çözünürlükte kameraları kullanıyor. İşlemci tarafında ise Helio A25’ten Helio G25 işlemcisine geçildiğini ve RAM’in 4 GB’a yükseldiğini görüyoruz. Bu sayede daha yüksek performans sunacak. 64 GB dahili hafıza ile gelen telefon, 256 GB microSD kart desteğine sahip.

    General Mobile GM 22S özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonda 6,52 inç boyutunda 720p çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılıyor. Arka kamerada ise 13 MP+0,3 MP+0,3 MP şeklinde üç sensör yer alıyor. Yardımcı sensörler sayesinde portre modunda çekim yapılabiliyor. Aynı anda birden fazla kare çekerek sanal olarak 52 megapiksele yükseltilmiş fotoğraflar çekilebiliyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer verilmiş.

    GM 22s, 5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelirken kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkıyor. Siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneğiyle 3.999 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuluyor.

    GM 22S özellikleri 📱

    • Ekran: 6.52" inç HD+ IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G25
    • 4 GB RAM, 64 GB depolama, MicroSD kart desteği
    • Arka Kamera: 13 MP+0,3 MP+0,3 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Batarya: 5.000 mAh
    • İşletim Sistemi: Android 11
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 14 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 14 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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