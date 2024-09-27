Samsung Galaxy S24 FE iddialı fiyatıyla satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Samsung’un dün tanıtımını yaptığı Samsung Galaxy S24 FE modeli ülkemizde satışa çıktı. Türkiye’de önceki Galaxy FE versiyonların yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Yeni modelin de ilgi görmesi bekleniyor. Samsung, ülkemize özel fiyatlandırma yaparak fiyat/performans açısından oldukça rekabetçi bir cihazı Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunuyor.

Samsung Galaxy S24 FE henüz Samsung’un kendi sitesinde satışa sunulmamış olsa da Hepsiburada üzerinden Samsung Türkiye garantili olarak satışa sunulduğu görülüyor. Telefonun 3 Ekim Perşembe günü kargoya verileceği belirtiliyor. Samsung’dan yapılan açıklamaya göre ise 4 Ekim’den itibaren diğer satış noktalarında satışa çıkacak.

Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ve satın alma linki

Telefonun yurt dışı fiyatı 650 dolar olarak açıklandı. Ülkemizdeki vergiler düşünüldüğünde telefonun fiyatının uygun seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. önce eklendi

Galaxy S24 FE, önceki FE modellerine kıyasla daha büyük ekran, daha büyük batarya, daha güçlü yonga seti ve daha iyi kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Telefon gücünü Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde kullanılan Exynos 2400 yonga setinin revize edilmiş versiyonu olan Exynos 2400e yonga setinden alıyor. Böylelikle 30 bin TL altında amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor.

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6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 arayüzü ve Galaxy S24 serisindeki tüm Galaxy AI özelliklerine yer veriliyor. 8 GB RAM ile gelen Galaxy S24 FE’de 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğe, 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerası 8 MP çözünürlüğe ve ultra geniş kamera ise 12 MP çözünürlüğe sahip. Önde ise 10 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer veriliyor.

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Samsung Galaxy S24 FE iddialı fiyatıyla satışa sunuldu