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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE iddialı fiyatıyla satışa sunuldu

    Samsung Galaxy S24 FE'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Samsung Galaxy S24 FE, 30 bin TL altında fiyata amiral gemisi seviyesinde işlemcisi sunuyor.                  
    Samsung Galaxy S24 FE iddialı fiyatıyla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un dün tanıtımını yaptığı Samsung Galaxy S24 FE modeli ülkemizde satışa çıktı. Türkiye’de önceki Galaxy FE versiyonların yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Yeni modelin de ilgi görmesi bekleniyor. Samsung, ülkemize özel fiyatlandırma yaparak fiyat/performans açısından oldukça rekabetçi bir cihazı Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunuyor.

    Samsung Galaxy S24 FE henüz Samsung’un kendi sitesinde satışa sunulmamış olsa da Hepsiburada üzerinden Samsung Türkiye garantili olarak satışa sunulduğu görülüyor. Telefonun 3 Ekim Perşembe günü kargoya verileceği belirtiliyor. Samsung’dan yapılan açıklamaya göre ise 4 Ekim’den itibaren diğer satış noktalarında satışa çıkacak. 

    Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ve satın alma linki

    Telefonun yurt dışı fiyatı 650 dolar olarak açıklandı. Ülkemizdeki vergiler düşünüldüğünde telefonun fiyatının uygun seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz.

    Galaxy S24 FE, önceki FE modellerine kıyasla daha büyük ekran, daha büyük batarya, daha güçlü yonga seti ve daha iyi kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Telefon gücünü Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde kullanılan Exynos 2400 yonga setinin revize edilmiş versiyonu olan Exynos 2400e yonga setinden alıyor. Böylelikle 30 bin TL altında amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor.

    Samsung Galaxy S24 FE iddialı fiyatıyla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 arayüzü ve Galaxy S24 serisindeki tüm Galaxy AI özelliklerine yer veriliyor. 8 GB RAM ile gelen Galaxy S24 FE’de 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğe, 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerası 8 MP çözünürlüğe ve ultra geniş kamera ise 12 MP çözünürlüğe sahip. Önde ise 10 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer veriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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