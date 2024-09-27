Samsung Galaxy S24 FE iddialı fiyatıyla satışa sunuldu

Samsung Galaxy S24 FE henüz Samsung’un kendi sitesinde satışa sunulmamış olsa da Hepsiburada üzerinden Samsung Türkiye garantili olarak satışa sunulduğu görülüyor. Telefonun 3 Ekim Perşembe günü kargoya verileceği belirtiliyor. Samsung’dan yapılan açıklamaya göre ise 4 Ekim’den itibaren diğer satış noktalarında satışa çıkacak.
Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ve satın alma linki
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128 GB Gri: 28.999 TL
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128 GB Grafit: 28.999 TL
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128 GB Mavi: 28.999 TL
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128 GB Mint Yeşili: 28.999 TL
Telefonun yurt dışı fiyatı 650 dolar olarak açıklandı. Ülkemizdeki vergiler düşünüldüğünde telefonun fiyatının uygun seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz.
Galaxy S24 FE, önceki FE modellerine kıyasla daha büyük ekran, daha büyük batarya, daha güçlü yonga seti ve daha iyi kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Telefon gücünü Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde kullanılan Exynos 2400 yonga setinin revize edilmiş versiyonu olan Exynos 2400e yonga setinden alıyor. Böylelikle 30 bin TL altında amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor.
6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 arayüzü ve Galaxy S24 serisindeki tüm Galaxy AI özelliklerine yer veriliyor. 8 GB RAM ile gelen Galaxy S24 FE’de 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğe, 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerası 8 MP çözünürlüğe ve ultra geniş kamera ise 12 MP çözünürlüğe sahip. Önde ise 10 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer veriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu