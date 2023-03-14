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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 Ultra, pil ömrü ile piyasadaki tüm iPhone'ları ezdi geçti

    Samsung'un en üst seviye akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, pil testinden başarıyla geçti. DxOMark'a göre S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max dahil piyasadaki tüm iPhone'ları geride bıraktı.
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    samsung galaxy s23 ultra pil ömrü dxomark Tam Boyutta Gör
    DxOMark’ın pil testine göre, Galaxy S23 Ultra, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max dahil olmak üzere piyasadaki tüm Apple cihazlardan daha iyi. İşte Samsung S23 Ultra pil testi sonuçları:

    Galaxy S23 Ultra pili ne kadar gidiyor?

    Galaxy S23 Ultra, tek şarjla 2 gün 19 saat dayanabiliyor. Bu değerin orta düzeyde kullanımda elde edildiği de belirtiliyor. Anlaşılan o ki, S23 Ultra, video izlerken pil tüketimi konusunda çok başarılı ancak müzik dinleme veya kamera kullanımı gibi başka etkinliklerde pil olması gerekenden daha hızlı tükeniyor. Pil seviyesi %5’e ulaştığında cihazın kapanması gibi bir durum söz konusu.

    Küresel sıralamada altıncı

    Galaxy S23 Ultra, pil ömrü açısından tüm iPhone’ları ezip geçse de, şu an bulunabilecek en iyi üst seviye akıllı telefonların yer aldığı küresel sıralamada altıncı sırada yerini aldı. Honor Magic 5 Lite, DxOMark tarafından en iyi pil ömrünü sunan akıllı telefon ilan edildi. Magic5 Lite modelini Honor X7a, Oppo Reno 6 6G, Realme GT Neo 2 5G, Honor x9a takip etti.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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