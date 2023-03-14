Galaxy S23 Ultra, pil ömrü ile piyasadaki tüm iPhone'ları ezdi geçti

Galaxy S23 Ultra pili ne kadar gidiyor?
Galaxy S23 Ultra, tek şarjla 2 gün 19 saat dayanabiliyor. Bu değerin orta düzeyde kullanımda elde edildiği de belirtiliyor. Anlaşılan o ki, S23 Ultra, video izlerken pil tüketimi konusunda çok başarılı ancak müzik dinleme veya kamera kullanımı gibi başka etkinliklerde pil olması gerekenden daha hızlı tükeniyor. Pil seviyesi %5’e ulaştığında cihazın kapanması gibi bir durum söz konusu.
Küresel sıralamada altıncı
Galaxy S23 Ultra, pil ömrü açısından tüm iPhone’ları ezip geçse de, şu an bulunabilecek en iyi üst seviye akıllı telefonların yer aldığı küresel sıralamada altıncı sırada yerini aldı. Honor Magic 5 Lite, DxOMark tarafından en iyi pil ömrünü sunan akıllı telefon ilan edildi. Magic5 Lite modelini Honor X7a, Oppo Reno 6 6G, Realme GT Neo 2 5G, Honor x9a takip etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez