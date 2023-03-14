Galaxy S23 Ultra, pil ömrü ile piyasadaki tüm iPhone'ları ezdi geçti

Tam Boyutta Gör DxOMark’ın pil testine göre, Galaxy S23 Ultra, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max dahil olmak üzere piyasadaki tüm Apple cihazlardan daha iyi. İşte Samsung S23 Ultra pil testi sonuçları:

Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro kamera karşılaştırması! 2 hf. önce eklendi

Galaxy S23 Ultra pili ne kadar gidiyor?

Galaxy S23 Ultra, tek şarjla 2 gün 19 saat dayanabiliyor. Bu değerin orta düzeyde kullanımda elde edildiği de belirtiliyor. Anlaşılan o ki, S23 Ultra, video izlerken pil tüketimi konusunda çok başarılı ancak müzik dinleme veya kamera kullanımı gibi başka etkinliklerde pil olması gerekenden daha hızlı tükeniyor. Pil seviyesi %5’e ulaştığında cihazın kapanması gibi bir durum söz konusu.

Küresel sıralamada altıncı

Galaxy S23 Ultra, pil ömrü açısından tüm iPhone’ları ezip geçse de, şu an bulunabilecek en iyi üst seviye akıllı telefonların yer aldığı küresel sıralamada altıncı sırada yerini aldı. Honor Magic 5 Lite, DxOMark tarafından en iyi pil ömrünü sunan akıllı telefon ilan edildi. Magic5 Lite modelini Honor X7a, Oppo Reno 6 6G, Realme GT Neo 2 5G, Honor x9a takip etti.

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Galaxy S23 Ultra, pil ömrü ile tüm iPhone'ları geride bıraktı