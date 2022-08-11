General Mobile'ın 5G ve Wi-Fi 6 ürünleri 35 ülkede kullanılıyor

Tam Boyutta Gör

Avrupa, Asya ve ABD’de 5G teknolojisine geçiş yapıldı ancak Türkiye’de henüz 5G’ye geçilemedi. Operatörlerin ve teknoloji şirketlerinin 5G çalışmaları devam ediyor. Yerli telefon üreticisi General Mobile, 5G ve Wi-Fi 6 çalışmaları hakkında bilgi verdi.

General Mobile'ın 5G ve Wi-Fi 6 ürünleri neler?

General Mobile, Tayvan merkezli Foxconn iş birliği ile 5G ve geniş bant ağ ürünleri geliştirmeye devam ediyor. General Mobile 5G iç modem, 5G dış ünite modemi, 5G Mi-WiFi ve Wi-Fi 6 teknolojisine sahip geniş bant modemler ve sinyal güçlendiriciler üretiyor. General Mobile’ın 5G ve Wi-Fi 6 teknolojili geniş bant ürünleri 35 ülkede kullanıma sunuluyor. Hindistan, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde operatörlerle iş birliği yapılarak bir senede 600 bin satış adedine ulaşıldı.

Ürünleri geliştirirken yerliliğe de önem veren şirket, Wi-Fi 6 Home Gateway sabit geniş bant ürününde yüzde 93 oranında yerlilik belgesi aldığını açıkladı. General Mobile ayrıca daha fazla pazara açılabilmek için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. 19-20 Ekim tarihlerinde Hollanda’da düzenlenecek Broadband World Forum’da ülkemizi temsil edecek.

Realme 9i 5G'nin görseli ve tanıtım tarihi belli oldu 4 gün önce eklendi

5G ve geniş bant ürünleri hakkında konuşan General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner; “Türkiye’nin öncü akıllı mobil ürünler geliştiren markası olarak, Foxconn ile yaptığımız stratejik ortaklık ile geniş bant alanında dünyanın ilk üç markasından birisi olmayı hedefliyoruz. Kullanıcı deneyimini merkezine alan stratejilerimiz ile, 4G bağlantı hızının 10 katı veri iletim gücüne sahip 5G teknolojilerine yoğunlaşarak, markamızın katma değeri yüksek teknolojilere sahip ürün ve çözümlerine yeni bir alan daha ekliyoruz. Dünyanın önde gelen firmaları ile olan lisans anlaşmalarımız, farklı marka ürünlerin birbirleriyle konuşabilecekleri Mesh teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Bununla da kalmayıp, kurumsal müşterilerimizin de iş yapış biçimini kolaylaştıracak mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Örneğin, 5G dış ünite ürünümüzün montajı sırasında şebekeden en iyi sinyali alabileceği yönlendirmeleri “GM Link” mobil uygulamamız üzerinden yaparak, operatörlere ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.