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    Realme 9i 5G'nin görseli ve tanıtım tarihi belli oldu

    Realme, yaklaşan akıllı telefonu Realme 9i 5G'nin görselini ve tanıtım tarihini ortaya çıkaran bir poster paylaştı. Cihaz ayrıca Dimensity 810 yonga setiyle gelecek.
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    Realme 9i 5G'nin görseli ve tanıtım tarihi belli oldu
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    Realme, 9 serisindeki akıllı telefonlara bir yenisini daha eklemek için çalışmalar yürütüyor. Akıllı telefon üreticisi, yaklaşan cihazı Realme 9i 5G'nin görseliyle birlikte tanıtılacağı tarihin de yer aldığı bir poster yayınladı. Telefonun bütçe dostu olması bekleniyor.

    Bu ayın ikinci yarısında sunulacak

    Geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Realme 9i'nin ardından şirket, bu ay içerisinde telefonun bir 5G destekli sürümünü piyasaya sürecek. Şirketin paylaştığı posterle gün yüzüne çıkan telefon, arkada üçlü kamera kurulumuyla kullanıcılarıyla buluşacak.

    Realme'nin 'The 5G Rockstar' olarak adlandırdığı cihaz, 2,4 GHz'e kadar saat hızına sahip iki adet hız odaklı ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2 GHz'e kadar saat hızına sahip verimlilik odaklı altı adetli Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan toplamda 8 çekirdekli yapısıyla MediaTek Dimensity 810 yonga setinden güç alacak.

    Şirketin 18 Ağustos'ta tanıtımını yapacağı Realme 9i 5G, 'lazer ışığı' tasarımıyla gelecek. Akıllı telefonun yaklaşık 290 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 2 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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