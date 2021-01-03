Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi

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Google'ın bu senenin ortalarında piyasaya sürmesi beklenen akıllı telefon modeli Google Pixel 5a ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın tüm tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar paylaşıldı.

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Slashleaks web sitesinde yayınlanan görsellerde Pixel 5a olduğu iddia edilen cihazın ekranı dikkat çekiyor. Zira ekranda ön kamera için herhangi bir çentik veya delik olmadığını görüyoruz. Akıllara hemen, acaba ekran altı kamera ile mi gelecek gibi bir düşünce geliyor ancak üst çerçeveye dikkatli bir şekilde bakıldığında, ön kamera sensörünün burada konumlandırıldığı görülüyor.

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Mayıs ayında tanıtılabilir

Kilit ekranındaki parmak izi simgesine bakarak konuşacak olursak, cihazda ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraflar ayrıca Pixel 5A'nın donanımı hakkında bazı bilgiler ortaya koyuyor. Muhtemelen akıllı telefon 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelecek.

Fotoğraflardan biri, 2020 sonbaharında piyasaya çıkan Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'ye benzer şekilde, video sabitleme özelliğine sahip kamera arayüzünü gösteriyor. Google Pixel 5a'nın resmi olarak Mayıs 2021'de tanıtılmasının beklendiğini de belirtelim.

http://www.slashleaks.com/l/google-pixel-5a-live-pictures-leaked

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