Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi

Google'ın bu senenin ortalarında piyasaya sürmesi beklenen akıllı telefon modeli Google Pixel 5a ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın tüm tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı
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Slashleaks web sitesinde yayınlanan görsellerde Pixel 5a olduğu iddia edilen cihazın ekranı dikkat çekiyor. Zira ekranda ön kamera için herhangi bir çentik veya delik olmadığını görüyoruz. Akıllara hemen, acaba ekran altı kamera ile mi gelecek gibi bir düşünce geliyor ancak üst çerçeveye dikkatli bir şekilde bakıldığında, ön kamera sensörünün burada konumlandırıldığı görülüyor.
Mayıs ayında tanıtılabilir
Kilit ekranındaki parmak izi simgesine bakarak konuşacak olursak, cihazda ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraflar ayrıca Pixel 5A'nın donanımı hakkında bazı bilgiler ortaya koyuyor. Muhtemelen akıllı telefon 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelecek.
Fotoğraflardan biri, 2020 sonbaharında piyasaya çıkan Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'ye benzer şekilde, video sabitleme özelliğine sahip kamera arayüzünü gösteriyor. Google Pixel 5a'nın resmi olarak Mayıs 2021'de tanıtılmasının beklendiğini de belirtelim.
http://www.slashleaks.com/l/google-pixel-5a-live-pictures-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.