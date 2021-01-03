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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi

    Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi planladığı Pixel 5a modelinin, çalışırken çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi
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    Google'ın bu senenin ortalarında piyasaya sürmesi beklenen akıllı telefon modeli Google Pixel 5a ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın tüm tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar paylaşıldı.

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    Slashleaks web sitesinde yayınlanan görsellerde Pixel 5a olduğu iddia edilen cihazın ekranı dikkat çekiyor. Zira ekranda ön kamera için herhangi bir çentik veya delik olmadığını görüyoruz. Akıllara hemen, acaba ekran altı kamera ile mi gelecek gibi bir düşünce geliyor ancak üst çerçeveye dikkatli bir şekilde bakıldığında, ön kamera sensörünün burada konumlandırıldığı görülüyor.

    Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi
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    Mayıs ayında tanıtılabilir

    Kilit ekranındaki parmak izi simgesine bakarak konuşacak olursak, cihazda ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraflar ayrıca Pixel 5A'nın donanımı hakkında bazı bilgiler ortaya koyuyor. Muhtemelen akıllı telefon 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelecek.

    Fotoğraflardan biri, 2020 sonbaharında piyasaya çıkan Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'ye benzer şekilde, video sabitleme özelliğine sahip kamera arayüzünü gösteriyor. Google Pixel 5a'nın resmi olarak Mayıs 2021'de tanıtılmasının beklendiğini de belirtelim.



    http://www.slashleaks.com/l/google-pixel-5a-live-pictures-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pixel telefonlar neden Türkiye'ye gelmiyor?
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Yürüyen Hoparlör 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Meraklısına gider ancak
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    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi )
    nexus gitti pixel bozuldu.
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    drjacob (... ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’ye gelmedikten sonra ne anlamı var ?
    Yanıtla +1
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine gelmiş küçük ekran severler. Çok az kişi küçük ekran istiyor. Talep büyük erkanlarda olmasa bu kadar satmaz zaten.
    Yanıtla +2
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    WB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pabuç gibi ekran. Gelecek ip12 mini tarzi telefonlarda. Atin fav’a bekleyin
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    onkuba 5 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Bence tam tersi. İçerik tüketimi giderek artıyor. Bir kez büyük ekran kullanınca tekrardan küçüğe geçilmiyor.
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    Holk (Holk Holk) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pixel telefonlar neden Türkiye'ye gelmiyor?
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