Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden General Motors, otomotiv endüstrisinin en hızlı işlemcisini kullanmaya başladı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre 2011 model Buick Regal'de, 128MHz'de çalışan ve 3MB bellek kapasitesine sahip olan mikroişlemciye yer veriliyor. Akıllı telefonlarda bile yüksek saat hızlarına sahip çift çekirdekli işlemciler kullanılırken, 128MHz heyecan uyandıran bir değer olarak görülmese de, işlemcinin farklı bir kullanım alanına hizmet ettiğini ve bu açıdan segmentindeki en yüksek işlem gücünü sunan çözüm olduğunu belirtmekte fayda var. Geleneksel işlemci tasarımlarıyla benzerlikler gösterse de bambaşka bir kullanım alanı için geliştirilen işlemci, Buick Regal'in 2 litre hacmindeki Ecotec motorunun beyni diyebileceğimiz ECM yani Motor Kontrol Modülü'nin ana parçalarından birisi olarak görev yapıyor.

Doğrudan enjeksiyon sistemi ve valf zamanlamaları başta olmak üzere motorun tüm fonksiyonlarını kontrol eden işlemci, saniyede 125 milyon işlem yapabiliyor. General Motors'un Elektronik Mühendisliğinden sorumlu kıdemli yöneticisi Karla Wallace konuyla ilgili açıklamasında "Motor Kontrol Bölümünün işlemcisi, yanma odasına ne zaman yakıt enjekte edileceği gibi emirlerin uygulanmasından sorumlu. İşlemci, General Motors tarafından geliştirilen ve 300 kilobyte'ın üzerinde kalibrasyon datası içeren yaklaşık bir milyon koda sahip yazılımı uyguluyor." Her türlü koşulda çalışmak üzere geliştirilen işlemcinin -40 ile 127 derece aralığında sorunsuz çalışabildiği açıklandı. Kendisi bir çip üreticisi olmayan General Motors, yeni işlemci için Freescale ile iş birliğine gitti ve bu çalışma kapsamında sınıfında, üretimindeki en güçlü çip olan Qorivva MPC5566 hazırlandı.

Editörün Notu: Otomobillerde kullanılan Intel Atom Nvidia Tegra 2 gibi işlemciler farklı bir amaca hizmet ediyorlar. Bu işlemciler motorun kontrolü yerine aracın içerisindeki bilgi-eğlence sistemlerini kontrol etmek için kullanılıyor.