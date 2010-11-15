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General Motors otomotiv endüstrisinin en hızlı işlemcisini kullanmaya başladı

8 yıl
8,4b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Motors otomotiv endüstrisinin en hızlı işlemcisini kullanmaya başladı
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden General Motors, otomotiv endüstrisinin en hızlı işlemcisini kullanmaya başladı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre 2011 model Buick Regal'de, 128MHz'de çalışan ve 3MB bellek kapasitesine sahip olan mikroişlemciye yer veriliyor. Akıllı telefonlarda bile yüksek saat hızlarına sahip çift çekirdekli işlemciler kullanılırken, 128MHz heyecan uyandıran bir değer olarak görülmese de, işlemcinin farklı bir kullanım alanına hizmet ettiğini ve bu açıdan segmentindeki en yüksek işlem gücünü sunan çözüm olduğunu belirtmekte fayda var. Geleneksel işlemci tasarımlarıyla benzerlikler gösterse de bambaşka bir kullanım alanı için geliştirilen işlemci, Buick Regal'in 2 litre hacmindeki Ecotec motorunun beyni diyebileceğimiz ECM yani Motor Kontrol Modülü'nin ana parçalarından birisi olarak görev yapıyor.

Doğrudan enjeksiyon sistemi ve valf zamanlamaları başta olmak üzere motorun tüm fonksiyonlarını kontrol eden işlemci, saniyede 125 milyon işlem yapabiliyor. General Motors'un Elektronik Mühendisliğinden sorumlu kıdemli yöneticisi Karla Wallace konuyla ilgili açıklamasında "Motor Kontrol Bölümünün işlemcisi, yanma odasına ne zaman yakıt enjekte edileceği gibi emirlerin uygulanmasından sorumlu. İşlemci, General Motors tarafından geliştirilen ve 300 kilobyte'ın üzerinde kalibrasyon datası içeren yaklaşık bir milyon koda sahip yazılımı uyguluyor." Her türlü koşulda çalışmak üzere geliştirilen işlemcinin -40 ile 127 derece aralığında sorunsuz çalışabildiği açıklandı. Kendisi bir çip üreticisi olmayan General Motors, yeni işlemci için Freescale ile iş birliğine gitti ve bu çalışma kapsamında sınıfında, üretimindeki en güçlü çip olan Qorivva MPC5566 hazırlandı.

Editörün Notu: Otomobillerde kullanılan Intel Atom Nvidia Tegra 2 gibi işlemciler farklı bir amaca hizmet ediyorlar. Bu işlemciler motorun kontrolü yerine aracın içerisindeki bilgi-eğlence sistemlerini kontrol etmek için kullanılıyor.

General Motors otomotiv endüstrisinin en hızlı işlemcisini kullanmaya başladı
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General Motors otomotiv endüstrisinin en hızlı işlemcisini kullanmaya başladı
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darel-x 8 yıl
Ne yapsın adamlar Avrupa ve Japonya motor elektroniğinin kitabını yazmış bunlar daha yeni yeni 5 küsur litrelerden aşağı iniyorlar. Hammer gibi şehir arabasını yaratan bir zihniyetten ne beklenir ki :)
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ozkan_tpc 8 yıl

darel-x

Ne yapsın adamlar Avrupa ve Japonya motor elektroniğinin kitabını yazmış bunlar daha yeni yeni 5 küsur litrelerden aşağı iniyorlar. Hammer gibi şehir arabasını yaratan bir zihniyetten ne beklenir ki :)


Aynen


Bunu Türkiyede kullansalar bizimkiler hemen overclock yapar foruma koyar
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gunescan 8 yıl
Acaba afterburner'da yaptığımız gibi farklı profiller oluşturup o ana göre yakıt kullanımını falan ayarlamak mümkün olur mu? Skyline'a laptop bağlanarak hassas beyin ayarları yapıldığını biliyorum.. Bu da mümkün gibi gözüktü. Örneğin otomatik vitesli bir araba için, şehir içinde giderken daha düşük devirde vites değiştirerek tasarruf sağlanabilir.
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helisel 8 yıl
Otomobil kadar komplike mekanik ekipmanların ahenkinin ön planda olduğu bir yapıda övünülecek en son şeylerden biri olduğunu düşünüyorum bu çipin.
Şu anki ECU'lar zaten farklı profiller oluşturmaktan ziyade sürüş tarzımızı dahi analiz edip vites değiştirme devirlerini ve sertliğni optimize ediyorlar.
Hatta subap açılma kapanma zamanlarını inanılmaz oranlarda değiştirip motoru çok fakir karışımla dahi çalıştırabiliyorlar.
Günümüz teknolojisindeki hiçbir ECU'nun de tüm bu işlemleri yaparken zorlandığına şahit olmadım.
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