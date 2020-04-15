General Motors'un Çin'de satışa sunacağı Baojun RC-5 ortaya çıktı

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Çin pazarındaki SAIC-GM-Wuling ortaklığına ait markalardan biri olan Baojun, bu yıl ürün gamını 6 yeni modelle genişletmeyi hedefliyor. Şu an karşınızda duran Baojun RC-5 de bunlardan biri.

2011 yılında markanın ilk modeli olarak satışa sunulan 630 sedan’ın yerini almaya hazırlanan Baojun RC-5, Çin’de büyük ilgi gören “kompakt liftback” gövde tipine sahip. Tasarımında ise daha büyük bir model olan RC-6’dan esintiler görmek mümkün. Bunun yanı sıra markanın diğer yeni araçlarında da gördüğümüz “yıldızlararası geometri” isimli tasarım dili Baojun RC-5’te de karşımıza çıkıyor.

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Baojun RC-5’in ön tarafında crossover modelleri anımsatan bir yerleşim söz konusu. Bölünmüş far tasarımı dahilinde üstte ızgaranın bir parçası gibi görünen ince LED gündüz farları, altta ise kare formlu aydınlatmalar yer alıyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre aracın uzunluğu 4650 mm, genişliği 1806 mm, yüksekliği 1458 mm aks mesafesi ise 2700 mm olarak ölçülüyor.

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Henüz Baojun RC-5’in iç mekanına ilişkin bir görsel paylaşılmadı. Fakat bu kısımda da RC-6’dan esintiler bulunması bekleniyor. Dolayısıyla konsol kısmında diğer markalarda da gördüğümüz bitişik ekran tasarımına sahip gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarıyla karşılaşmamız mümkün. Ayrıca, şirketten yapılan açıklamaya göre RC-5’te gelişmiş IOT (nesnelerin interneti) teknolojisi de bulunacak. Bu sayede araç diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabilecek.

Baojun RC-5’in kaputu altındaki seçenekler iki benzinli motordan oluşuyor. Bunlardan ilki 98 beygirlik 1.5 litre atmosferik, ikincisi ise 147 beygir güç üreten 1.5 litre turbo motor. 6 ileri manuel şanzımanın standart olarak yer verileceği araçta otomatik şanzıman opsiyon olarak sunulacak.

Baojun RC-5 yıl bitmeden Çin’de satışa sunulmuş olacak. Araçla ilgili hala pek çok detay su yüzüne çıkmadı. Şirketin ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler paylaşması bekleniyor.

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