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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı

    Dünyadaki otomotiv trendlerine uyum göstererek Audi Q7, BMW X5 ve Mercedes GLE'ye rakip lüks bir SUV çıkarmaya hazırlanan Genesis, GV80 adını verdiği modeli Ocak ayı içerisinde tanıtacak.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı
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    Hyundai’nin lüks otomobiller üreten alt markası Genesis, otomotiv sektörünün yükselen trendine daha fazla seyirci kalamadı ve ilk SUV modeli Genesis GV80’i satışa sunmak için düğmeye bastı. Aracın ön gösterimini geçtiğimiz yıllardaki GV80 Concept ile yapan firma, şimdi de üretim versiyonuna ilişkin ilk resmi görselleri paylaştı.

    Genesis GV80’in dış tasarımına baktığımızda, konseptteki genel yapının korunduğunu fakat yapılan küçük dokunuşlarla daha sportif bir görünüm elde edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda, özellikle ön taraftaki çizgilerin keskinleştiğini, ızgara ve far tasarımının değiştiğini, yanlardaki kameraların yerini geleneksel aynalara bıraktığını söylemek mümkün.

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    Genesis GV80’in iç mekanında ise oldukça minimalist fakat bir o kadar da modern bir yaklaşım söz konusu. Direksiyonun hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranına, merkezde ise sürücünün biraz uzağında kalmış gibi görünen dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Klima ayarlarının yapılabildiği ufak bir ekranın yer aldığı orta konsolda, konsept modeldeki vites topuzu yerine çevirmeli bir düğme kullanılmış.

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    Genesis GV80, 5 ve 7 kişilik olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Genesis markasına özel arkadan itişli bir platform üzerine inşa edilen modelde dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olacak. Kaputun altındaki seçeneklerle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Fakat sızdırılan bilgilere göre 3.0 litre V6 turbo dizel, 2.5 litre dört silindirli ve 3.5 litre turbo V6 benzinli üniteler kullanılabilir.

    Genesis GV80, Ocak ayı içerisinde kendi evi Güney Kore’de satışa sunulacak. İlerleyen aylarda da kademeli olarak diğer pazarlarda kendini göstermeye başlayacak. Aracın fiyatı henüz belli değil. Aşağıdaki galeride Genesis GV80'in ilk resmi görsellerini ve şimdiye dek sızdırılan bazı fotoğraflarını görebilirsiniz:



    https://www.genesisnewsusa.com/en-us/releases/167 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    faniseyler 2 hf. en beğenilen
    Durun bunu almayın, 2022 de daha iyisi daha ucuza çıkacak!!
    Hemde elektrikli:)
    Yanıtla +17
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    Manhunt Three 2 hf. muratkaya
    Her yeni arabaya şu lafları söylemekten bıkmadınız mı ? Gidin kendiniz benzersiz bir araba yapın.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    DH Misafiri 2 hf.
    İki yıl sonra aynı fikirde olacak mısın merak ediyorum. SS aldım ;))
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hyundai Palisade var Hyundai'ın E-SUV sınıfındaki bir diğer temsilcisi. Hyundai bu sınıfta lüks markası Genesis GV80 ve Palisade ile iki temsilcisi ile yer alacak. Audi, BMW ve Mercedes alacak olan kişi Hyundai de almaz Genesiste almaz
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    Glitz 2 hf.
    Farlar araç ile orantılı boyuta sahip olmalı bana göre yoksa gözüme hoş görünmüyor bu sadece bende olan birşey de olabilir ama ön farlar böyle olunca nedense hoş görünmüyor.
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    MS4343 2 hf.
    Araba güzel lafım yok da, Fütüristik araba yapacağız diye şu ön tampon ızgararasını, büyüte büyüte bir hal oldular.Görünüm, İnşaatlarda kum elenen elekten hallice!



    Yakında komple ön tamponu kaplayacak
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    DH Misafiri 2 hf.
    TOGG Sedan modelinin en az 300 bin TL olması tahmin ediliyor. Ne dersin bu duruma? Ucuz mu?
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    haberelectro 2 hf.
    Herkesten bişeyler almışlar klasik çakma asya premiumu
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    muratkaya 2 hf.
    Önü Tiguan, arkası Qodiac çakması. Marka amblemi de Mini ve Bentley çakması. Kore'nin yerli ve milli modeli olmadığı için Türkiye'de kimse almaz.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Manhunt Three 2 hf. muratkaya
    Her yeni arabaya şu lafları söylemekten bıkmadınız mı ? Gidin kendiniz benzersiz bir araba yapın.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    iboretti96 2 hf. muratkaya
    Önü de bi tık mercedes suv lerine benziyor
    Yanıtla +1
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    faniseyler 2 hf. en beğenilen
    Durun bunu almayın, 2022 de daha iyisi daha ucuza çıkacak!!
    Hemde elektrikli:)
    Yanıtla +17
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    5335 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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    8 etiket daha genesis gv80 genesis suv Hyundai Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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