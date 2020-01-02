Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı

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Hyundai’nin lüks otomobiller üreten alt markası Genesis, otomotiv sektörünün yükselen trendine daha fazla seyirci kalamadı ve ilk SUV modeli Genesis GV80’i satışa sunmak için düğmeye bastı. Aracın ön gösterimini geçtiğimiz yıllardaki GV80 Concept ile yapan firma, şimdi de üretim versiyonuna ilişkin ilk resmi görselleri paylaştı.

Genesis GV80’in dış tasarımına baktığımızda, konseptteki genel yapının korunduğunu fakat yapılan küçük dokunuşlarla daha sportif bir görünüm elde edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda, özellikle ön taraftaki çizgilerin keskinleştiğini, ızgara ve far tasarımının değiştiğini, yanlardaki kameraların yerini geleneksel aynalara bıraktığını söylemek mümkün.

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Genesis GV80’in iç mekanında ise oldukça minimalist fakat bir o kadar da modern bir yaklaşım söz konusu. Direksiyonun hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranına, merkezde ise sürücünün biraz uzağında kalmış gibi görünen dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Klima ayarlarının yapılabildiği ufak bir ekranın yer aldığı orta konsolda, konsept modeldeki vites topuzu yerine çevirmeli bir düğme kullanılmış.

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Genesis GV80, 5 ve 7 kişilik olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Genesis markasına özel arkadan itişli bir platform üzerine inşa edilen modelde dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olacak. Kaputun altındaki seçeneklerle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Fakat sızdırılan bilgilere göre 3.0 litre V6 turbo dizel, 2.5 litre dört silindirli ve 3.5 litre turbo V6 benzinli üniteler kullanılabilir.

Genesis GV80, Ocak ayı içerisinde kendi evi Güney Kore’de satışa sunulacak. İlerleyen aylarda da kademeli olarak diğer pazarlarda kendini göstermeye başlayacak. Aracın fiyatı henüz belli değil. Aşağıdaki galeride Genesis GV80'in ilk resmi görsellerini ve şimdiye dek sızdırılan bazı fotoğraflarını görebilirsiniz:

https://www.genesisnewsusa.com/en-us/releases/167

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