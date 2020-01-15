Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı

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Geçtiğimiz hafta paylaşılan görseller vasıtasıyla tasarımını görme şansı yakaladığımız Genesis GV80 bugün resmi olarak tanıtıldı. Markanın SUV segmentindeki ilk modeli olan 2020 Genesis GV80, Ocak ayı sona ermeden Kore’de satışa sunulmuş olacak.

Ön gösterimi 2017 yılında GV80 Concept ile yapılan 2020 Genesis GV80’in tasarımında genel anlamda konsepte bağlı kalındığını görüyoruz. Krom detaylarla bezeli devasa ızgaranın domine ettiği ön tarafta konseptteki gibi dörtlü far tasarımına yer verilmiş. Genesis yetkilileri, SUV’un ön yüzünü tasarlarken şirketin logosunun şeklinden esinlendiklerini söylüyor.

22 inçlik jantların kullanıldığı 2020 Genesis GV80’in arka tarafında da, tıpkı ön farlar gibi bölünmüş stop lambaları ve onların arasına konumlanan büyük Genesis yazısı dikkat çekiyor. Ön kaputu, kapıları ve bagaj kapağı dahil pek çok parçasının hafif alüminyumdan yapıldığı söylenen GV80’in iç mekanında ise deri direksiyon, dijital gösterge ekranı ve 14.5 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Söz konusu ekran, orta konsoldaki kontrol paneli vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Bu panelde el yazısı tanıma sistemi de bulunuyor.

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2020 Genesis GV80’de aktif gürültü kontrol sistemi kullanan şirket, bu sistem sayesinde yol sesinin büyük oranda engellendiğini belirtiyor. Söz konusu sistem, yol sesini gerçek zamanlı olarak analiz ediyor ve sadece 0.002 saniye içerisinde ters fazda ses dalgaları üreterek gürültünün kabine yansımasını engelliyor. Sürücü ve yolcuların güvenliğine de önem verilen araçta 10 adet hava yastığı, akıllı hız kontrolü, ön çarpışma yardımcısı, yan çarpışma yardımcısı, otoyol yardım sistemi, sürücü dikkat uyarısı, arka çapraz trafik yardımcısı ve park yardımcısı gibi sistemler bulunuyor.

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2020 Genesis GV80’de, ön tarafta kullanılan kamera vasıtasıyla yol durumunu gerçek zamanlı analiz eden ve süspansiyonu duruma göre otomatik ayarlayan elektronik kontrollü süspansiyon sistemi de bulunuyor.

Genesis GV80, Güney Kore’de ilk etapta 3.0 litre turbo dizel V6 üniteyle satışa sunulacak. 274 beygir güç ve 589 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek. Ayrıca, pazara bağlı olarak iki benzinli motor seçeneği de olacak. Giriş seviyesinde 300 beygir güç ve 422 Nm tork üreten 2.5 litre dört silindirli, onun üzerinde ise 375 beygir güç ve 530 Nm tork üreten 3.5 litre turboşarjlı V6 ünite bulunacak. Genesis GV80, standart olarak arkadan itişli bir model olacak fakat dört tekerlekten çekiş sistemi de tercih edilebilecek.

https://www.genesisnewsusa.com/en-us/releases/170

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