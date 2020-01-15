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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı

    Otomotivin değişen trendlerine uyum sağlayan Genesis, markanın ilk SUV modeli GV80'i Seul'de görücüye çıkardı. Genesis GV80, Kore ve ABD pazarında lüks segmentteki rakipleriyle boy ölçüşecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı
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    Geçtiğimiz hafta paylaşılan görseller vasıtasıyla tasarımını görme şansı yakaladığımız Genesis GV80 bugün resmi olarak tanıtıldı. Markanın SUV segmentindeki ilk modeli olan 2020 Genesis GV80, Ocak ayı sona ermeden Kore’de satışa sunulmuş olacak.

    Ön gösterimi 2017 yılında GV80 Concept ile yapılan 2020 Genesis GV80’in tasarımında genel anlamda konsepte bağlı kalındığını görüyoruz. Krom detaylarla bezeli devasa ızgaranın domine ettiği ön tarafta konseptteki gibi dörtlü far tasarımına yer verilmiş. Genesis yetkilileri, SUV’un ön yüzünü tasarlarken şirketin logosunun şeklinden esinlendiklerini söylüyor.

    22 inçlik jantların kullanıldığı 2020 Genesis GV80’in arka tarafında da, tıpkı ön farlar gibi bölünmüş stop lambaları ve onların arasına konumlanan büyük Genesis yazısı dikkat çekiyor. Ön kaputu, kapıları ve bagaj kapağı dahil pek çok parçasının hafif alüminyumdan yapıldığı söylenen GV80’in iç mekanında ise deri direksiyon, dijital gösterge ekranı ve 14.5 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Söz konusu ekran, orta konsoldaki kontrol paneli vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Bu panelde el yazısı tanıma sistemi de bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı

    Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    2020 Genesis GV80’de aktif gürültü kontrol sistemi kullanan şirket, bu sistem sayesinde yol sesinin büyük oranda engellendiğini belirtiyor. Söz konusu sistem, yol sesini gerçek zamanlı olarak analiz ediyor ve sadece 0.002 saniye içerisinde ters fazda ses dalgaları üreterek gürültünün kabine yansımasını engelliyor. Sürücü ve yolcuların güvenliğine de önem verilen araçta 10 adet hava yastığı, akıllı hız kontrolü, ön çarpışma yardımcısı, yan çarpışma yardımcısı, otoyol yardım sistemi, sürücü dikkat uyarısı, arka çapraz trafik yardımcısı ve park yardımcısı gibi sistemler bulunuyor.

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    2020 Genesis GV80’de, ön tarafta kullanılan kamera vasıtasıyla yol durumunu gerçek zamanlı analiz eden ve süspansiyonu duruma göre otomatik ayarlayan elektronik kontrollü süspansiyon sistemi de bulunuyor.

    Genesis GV80, Güney Kore’de ilk etapta 3.0 litre turbo dizel V6 üniteyle satışa sunulacak. 274 beygir güç ve 589 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek. Ayrıca, pazara bağlı olarak iki benzinli motor seçeneği de olacak. Giriş seviyesinde 300 beygir güç ve 422 Nm tork üreten 2.5 litre dört silindirli, onun üzerinde ise 375 beygir güç ve 530 Nm tork üreten 3.5 litre turboşarjlı V6 ünite bulunacak. Genesis GV80, standart olarak arkadan itişli bir model olacak fakat dört tekerlekten çekiş sistemi de tercih edilebilecek.



    https://www.genesisnewsusa.com/en-us/releases/170 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şıh Hazretleri 1 hf. en beğenilen
    GTA'daki çakma arabalar gibi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    DH Misafiri 6 gün
    inşallah uretime geçince zavallı diye sana diyecekler
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    DH Misafiri 6 gün
    Merso-BMW-Audi alacak olan adam bunun yüzüne bakmaz
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    kkvan 6 gün
    Yavuz Sultan Selim köprüsünü Hyundai yaptı. Fazla söz gerek yok. İş makinelerinden tut halat germe, tabliye kirişlerinin montajına kadar bu adamlar yaptı. Yani SUV falan yapmak adamlar için artık basit bir olay.
    Adamlar aldı yürüdü biz ise arayı kapatmak şöyle dursun gittikçe geriye gidiyoruz. o yerli araba da sadece bir heves ve zavallı bir çaba olarak kalacak. Üretip pazarlamak ve projeyi ayakta tutmak mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Renault S.A. 6 gün kkvan
    Aynen öyle Hyundai tasarımda kopya çeksede, adamlar kaliteden sağlamlıktan ödün vermiyor



    Bugün adamlar Japonlara denk araba üretiyor, hatta tavan ezme testinde elantra civic'ten daha sağlam
    Yanıtla +1
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    yildiz 1 hf.
    Adamlar çalışıyor helal olsun demek lazım, en azından tamamen kendilerine ait otomobiller üretiyorlar.

    20 yıl önce kimse yüzüne bakmazdı Hyundai-Kia nın şimdi Premium segmentteler.

    Motorundan elektroniğinden Şanzımanına kadar Hyundai kendi üretimi.

    Kalite ödülü aldılar Amerikada Lexus a ciddi rakip geldi.

    Sürüş kalitesi, malzeme içilik ve konforu konusunda ilk test edenler övgüyle bahsetmişler,

    Test edenler BMW X7 de test ediyor Audi Q8 de. Lexus LX seriside..

    Demekki iyi..

    Hyundai Premium araç konusunda çok ilerledi. Genesis G70, G80 ve G90 da inceleyin..

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    haberelectro 1 hf.
    Biraz ondan biraz bundan...
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    Renault S.A. 6 gün haberelectro
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    fkgnydn 1 hf.
    Gordugum en guzel direksiyon simidi ??????
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    Şıh Hazretleri 1 hf. en beğenilen
    GTA'daki çakma arabalar gibi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    trafoyildiz36k 1 hf. Şıh Hazretleri
    aynisini demek icin gelmistim kahkaha attim
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    2751 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

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    7 etiket daha genesis gv80 lüks suv SUV güney kore Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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