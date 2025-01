George R.R. Martin uyarlaması In the Lost Lands'in fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Usta yazar George R.R. Martin kariyerini Game of Thrones ile bağlantılı eserler üzerine inşa etmiş olsa da kendisinin farklı türlerde çok bilinmeyen kısa hikâyeleri ve kısa romanları da bulunuyor. İşte bu kısa hikâyelerden biri olan In the Lost Lands, Resident Evil filmleriyle tanınan Paul W.S. Anderson tarafından sinemaya uyarlandı.

ABD'de mart ayında gösterime girecek olan film için tanıtım çalışmalarının başlamasıyla birlikte filmden ilk fragman da yayınlandı.

In the Lost Lands'in Başrollerinde Milla Jovovich ve Dave Bautista Yer Alıyor

Paul W.S. Anderson'ın önceki filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekilmiş gibi görünen In the Lost Lands'in başrolünde Anderson'ın Resident Evil serisinde de birlikte çalıştığı, aynı zamanda eşi olan Milla Jovovich yer alıyor. Ona Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy) eşlik ediyor.

In the Lost Lands, hizmet ettiği kraliçe için sihirli bir gücü ele geçirmeye çalışan bir büyücüye (Jovovich) odaklanıyor. Bu güce ulaşması için Kayıp Diyarlar'dan geçmesi gereken büyücü, kendisine yol göstermesi için sert görünümlü bir rehberi (Bautista) işe alıyor. Ne var ki bu güce ulaşmak isteyen tek kişi kraliçe olmadığı için, büyücünün rehberiyle birlikte şeytani güçlerle savaşması gerekiyor.

In the Lost Lands'in Türkiye'de dağıtımcısı var ama şimdilik film için bir vizyon tarihi açıklanmış değil. Gerçi film Türkiye'de vizyona girmese bile izlemek isteyenlerin muhtemelen çok uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Zira bu tarz filmler ABD'deki gösteriminden kısa süre sonra öde-izle servislerine geliyor.

