Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Toplitz Productions'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Virtual Magic Games'in yaptığı vahşi batı temalı oyun Wild West Dynasty, PC için duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak"

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı

Vahşi Batı temalı oyun denilince ister istemez oyuncuların aklına ilk olarak Red Dead Redemption geliyor. Özellikle ikinci oyun ile çıtayı bir hayli yukarıya çıkaran Rockstar Games, bu temayı ne kadar sevdiğimizi bizlere bir kez daha hatırlatmıştı. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan Wild West Dynasty de yine Red Dead Redemption gibi gerçekçi grafikleri hadefliyor ancak elbette Red Dead Redemption 2 kalitesi beklemek yanlış olur.

Wild West Dynasty, birinci şahıs bakış açısına sahip olan, vahşi batı temalı bir oyun olacak. Oyun, yaşam simülasyonu, rol yapma ve şehir inşa etme türünü harmanlayacak. Oyuncular, oyuna göçmen olarak başlayacak ve yerleştiğiniz yerde kendi çiftliğiniz kurarak ilk adımı atacaksınz. Çiftliğinizi genişleterek kasaba kurmaya çalıaşcaksınız. Bir yandan da vahşi batıda hayatta kalmaya çalışan bir kovboy rolünü üstleneceksiniz.

Wild West Dynasty'nin yayınlanan 4K duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. Oyun, 2022 yılıdna PC için çıkış yapacak. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/news/wild-west-dynasty-is-a-new-realistic-first-person-wild-west-game-coming-to-pc-in-2022/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.