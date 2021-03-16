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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu

    Çevre tasarımları gayet gerçekçi duran, birinci şahıs bakış açısına sahip vahşi batı temalı Wild West Dynasty, PC için duyuruldu. 2022 yılında yayınlanacak.
    16 Mart 2021, 20:00 (5 sa.)
    1,4b
    9
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu
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    Yayıncılığını Toplitz Productions'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Virtual Magic Games'in yaptığı vahşi batı temalı oyun Wild West Dynasty, PC için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak"

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    Vahşi Batı temalı oyun denilince ister istemez oyuncuların aklına ilk olarak Red Dead Redemption geliyor. Özellikle ikinci oyun ile çıtayı bir hayli yukarıya çıkaran Rockstar Games, bu temayı ne kadar sevdiğimizi bizlere bir kez daha hatırlatmıştı. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan Wild West Dynasty de yine Red Dead Redemption gibi gerçekçi grafikleri hadefliyor ancak elbette Red Dead Redemption 2 kalitesi beklemek yanlış olur.

    Wild West Dynasty, birinci şahıs bakış açısına sahip olan, vahşi batı temalı bir oyun olacak. Oyun, yaşam simülasyonu, rol yapma ve şehir inşa etme türünü harmanlayacak. Oyuncular, oyuna göçmen olarak başlayacak ve yerleştiğiniz yerde kendi çiftliğiniz kurarak ilk adımı atacaksınz. Çiftliğinizi genişleterek kasaba kurmaya çalıaşcaksınız. Bir yandan da vahşi batıda hayatta kalmaya çalışan bir kovboy rolünü üstleneceksiniz.

    Wild West Dynasty'nin yayınlanan 4K duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. Oyun, 2022 yılıdna PC için çıkış yapacak. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.dsogaming.com/news/wild-west-dynasty-is-a-new-realistic-first-person-wild-west-game-coming-to-pc-in-2022/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rtx 4090 ray tracing ultra ayarlardan bir kesit
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Terminator T-800 (Murat Evgü) 57 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Videonun ilk sahnesinden oyunun Unreal Engine 4 ile geliştirildiği anlaşılıyor.Tanıtım fragmanlarındaki görsel kaliteyi oyunlarda pek göremesekte bu videodaki grafikler oyun içinden alınmışa benziyor.Unreal Engine 4 ün grafik gücünü aslında daha önceden bazı oyunlarda görmüştük bu nedenle çok şaşırmamak lazım,her ne kadar çıkmasına daha uzun bir süre olsada istek listemize ekleyelim.Ayrıca aynı yayıncının birden farklı geliştiriciye ait farklı Dynasty oyunlarıda var.Erken erişimdeki Medieval Dynasty,yakın vakitte çıkan Lumberjack's Dynasty gibi hepside farklı bir geliştirici ile aynı yayıncının oyunları,bu seferde Wild West Dynasty ismiyle duyurulan başka bir oyunun yayıncılığını yapıyorlar.
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    C ctntas 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    In game değil heyecan yapmayın
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    N neytullah1 (Emre Sonmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence rdr 2'nin üstünü ancak Rockstar yapar, onun dısında rdr 2 'yi tattıktan sonra hiçbir kovboy oyunu sarmaz
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rtx 4090 ray tracing ultra ayarlardan bir kesit
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tutarrr...Madenciler bi bıraksın.
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    RDR2'ye DLC gelecekmiş gibi bir video
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