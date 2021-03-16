Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak

Tam Boyutta Gör

Her nesil geçişinde olduğu gibi bu nesilde de yeni bir konsol hayatımıza yavaş yavaş girerken, eski konsol da hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. PlaySation 5'in çıkışının ardından, PlayStation 4'ün bazı özellikleri yavaş yavaş kaldırılıyor.

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti"

PlayStation Toplulukları, belirli ilgi alanları veya oyunlar ile ilgili çeşitli gruplar oluşturabildiğiniz veya katılabildiğiniz bir özellikti. Ancak Sony, nesil geçişini tamamlayabilme adına yavaş yavaş PlaySattion 4'teki özellikleri devre dışı bırakmaya başladı. Bu özellik, PlayStation 4'ün çıkışından birkaç yıl sonra, 2015 yılında yayınlanmıştı.

PlayStation'ın destek sayfasında bulunan bir nota göre Nisan 2021'de Sony, PlaySattion 4'ün Topluluklar özelliğini kaldıracak. Ancak mesajlaşma ve diğer özelliklerin PlayStation Uygulaması üzerinden kullanılmaya devam edilebileceğini söylüyor.

Sony'nin PlayStation 4'e oyun desteği bir süre daha devam edecek ancak görünen o ki zamanla PlayStation 4'ün diğer özellikleri de devre dışı bırakılacak. Sadece oyunları bekleyenler için bu yıl çıkacak birçok PlaySation 5 oyununun PlayStation 4'e de geleceğini belirtelim.

https://www.ign.com/articles/playstation-communities-on-ps4-shutting-down-in-april

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.