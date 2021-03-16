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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkışının ardından PlayStation 4 için destekler yavaş yavaş kesiliyor. İlk olarak PlayStation 4'ün "Topluluklar" özelliği sonlandırılıyor.
    16 Mart 2021, 14:00 (11 sa.)
    1,5b
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da
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    Her nesil geçişinde olduğu gibi bu nesilde de yeni bir konsol hayatımıza yavaş yavaş girerken, eski konsol da hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. PlaySation 5'in çıkışının ardından, PlayStation 4'ün bazı özellikleri yavaş yavaş kaldırılıyor.

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    PlayStation Toplulukları, belirli ilgi alanları veya oyunlar ile ilgili çeşitli gruplar oluşturabildiğiniz veya katılabildiğiniz bir özellikti. Ancak Sony, nesil geçişini tamamlayabilme adına yavaş yavaş PlaySattion 4'teki özellikleri devre dışı bırakmaya başladı. Bu özellik, PlayStation 4'ün çıkışından birkaç yıl sonra, 2015 yılında yayınlanmıştı.

    PlayStation'ın destek sayfasında bulunan bir nota göre Nisan 2021'de Sony, PlaySattion 4'ün Topluluklar özelliğini kaldıracak. Ancak mesajlaşma ve diğer özelliklerin PlayStation Uygulaması üzerinden kullanılmaya devam edilebileceğini söylüyor. 

    Sony'nin PlayStation 4'e oyun desteği bir süre daha devam edecek ancak görünen o ki zamanla PlayStation 4'ün diğer özellikleri de devre dışı bırakılacak. Sadece oyunları bekleyenler için bu yıl çıkacak birçok PlaySation 5 oyununun PlayStation 4'e de geleceğini belirtelim. 



    https://www.ign.com/articles/playstation-communities-on-ps4-shutting-down-in-april
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    mertvontrier 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aktif kullanan varsa geçmiş olsun.
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    OnLiNe MaNaGeR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet parasıyla Ps5 alamıyor, bunlar da üretemedikleri cihazı almaya zorluyor
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    ekostros (ekrem eko) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine bir açgözlülük örneği sergilemiş Sony. Daha 1 sene olmadan community'leri kapatmak nedir ? Yüzbinlerce oyuncu her gün o gruplardan takım buluyor kendine. İmkanı olsa uzaktan patlatır bunlar ps4'leri. Büyük adilik
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    WeDneS (Ercan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biraz hızlı olmadımı daha stok sıkıntısı var topluluklar özelliğini kullananlara geçmiş olsun
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    2YIL sonra ps5 pro duyrulur
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    E evo_4 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir an önce kesse iyi eder. Next-gen diye 4K Ps4 oyunları kakalamayı bırakırlar da, Ps5 neler yapabilecek görürüz.
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    E eylül kabus 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS4 nereden alabilirim?
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    napolyon94 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belki bunu kullanmıyorduk, belki varlığından bile haberdar değildik, belki olmazsa olmaz bir özellikti. Önemi yok. Apple'dan ne farkı var şimdi? Sattığı malın özelliklerini, hizmetlerini geri çekmekte nedir? Ne bu şimdi, ps4 sürekli kan mı kaybedecek önümüzde ki süreçte?
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    perforantes (Taner YILMAZ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    Hocam 8 senelik cihaz ps4,çıkış fiyatı 1600 lira olması lazımdı,şimdi bu cihazdan daha çok birşey beklemek çokta mantıklı değil.
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    Bartınoğlu (Eray TÜRKOĞLU) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 ün bir anda devre disi kalmasi beklenemez zaten, tum dunya ps5 icin stok sikintisi cekerken tum oyunlar 3 yil daha gelicektir.
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