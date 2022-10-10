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    Getir, Avrupalı rakibini satın alıyor

    Getir, Türk girişimci Kağan Sümer tarafından Almanya'da kurulan rakibi Gorillas'ı satın almak için masaya oturdu. Görüşmelerde ileri aşamaya geçildi.                    
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    Getir, Avrupalı rakibi Gorillas'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de pek çok şirketi bünyesine katan Getir bu defa Avrupalı rakibi Gorillas’ı satın almak için kolları sıvadı. Getir, Gorillas’ı satın almak için masaya oturdu.

    Geçen sene 3 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Gorillas, Avrupa’da 6 farklı ülkede ve ABD'de New York'ta faaliyet gösteriyor. Alman merkezli hızlı teslimat uygulaması, Almanya’da 25 şehire teslimat yapıyor. Getir, Avrupa’daki teslimat hacmini ve pazar payını artırmak için bu satın almaya önem veriyor.

    Getir, rakibini satın almak için nakit ve hisse takası karışımından oluşan bir teklif düşünüyor. Henüz kesinleşen bir netice söz konusu değil ancak taraflar arasında müzakereler devam ediyor.

    Gorillas aslında bize yabancı bir şirket değil. Kağan Sümer isimli Türk girişimci tarafından Almanya'da kuruldu. 2020 yılında kurulan Gorillas, Covid-19’un etkisiyle birlikte büyük ilgi gördü ve kısa sürede büyüyerek Almanya’nın en değerli unicorn işletmeleri arasına girdi. Son aylarda Gorillas'ın büyüme hızı düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında ofis çalışanlarının yarısını işten çıkararak 300 çalışanıyla yolları ayırdı. Gorillas, beş büyük pazara odaklanacağı belirtilerek İspanya, İtalya, Danimarka ve Belçika’dan çekilebileceğinin sinyalini verilmişti.

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    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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