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    Getir ilk fiziksel süpermarketini Hollanda'da açtı

    Hollanda'da şehrin estetiğini bozduğu gerekçesiyle depoları eleştirilen Getir, Amsterdam'daki bir deposunu fiziksel süpermarkete dönüştürdü. Müşteriler mağazadan alışveriş yapabilecek.
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    Getir ilk fiziksel süpermarketini Hollanda'da açtı
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    Online market olarak yola çıkan ve büyeyerek faaliyet alanını yemek, su, dakikalık araç kiralama, iş ilanları ile genişleten Getir şimdi de fiziksel süpermarket açtı. Getir, ilk fiziksel marketini Hollanda’nın Amsterdam kentinde hizmete aldı.

    Hollanda'da hızlı teslimat uygulamalarının depoları tartışma yaratmıştı

    Hollanda'da Getir ve Getir gibi online market hizmeti veren şirketlerin depoları büyük eleştiri topladı. Depo olarak kullanılan iş yerlerinde herhangi bir tabela bulunmadığı ve camların koyu filmle kaplı olduğu için “Dark Store” olarak adlandırılıyordu. Depoların şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle, teslimat uygulamalarının bir sene boyunca yeni depo açılması yasak getirilmişti. Getir, tepkilerin ardından deposunun dışına sanat eserleri yerleştirerek depoların görünümünü güzelleştirdi.

    Getir, Dark Store tartışmalarının ardından depolarını sanat eserine dönüştürmekle kalmadı şimdi de Amsterdam’ın De Pijp semtindeki deposunu fiziksel süpermarkete dönüştürdü. Müşteriler bu mağazaya gelerek diledikleri ürünleri satın alarak kasada ödeme yapabiliyor. Aynı zamanda Getir burayı hızlı teslimat hizmeti için depo olarak kullanabiliyor.

    Getir, pilot uygulama olarak yalnızca bir deponun süpermarkete dönüşümünü gerçekleştirdi. Getir, bu mağazadan elde edeceği tecrübeye göre diğer mağazalarda da benzer dönüşümü yapabileceğini ancak henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını açıkladı. Getir, yeni bölgelere süpermarket açarak Amsterdam’daki depo sayısını artırabilir.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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