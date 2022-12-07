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    Anlık Bildirim

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma uygulaması geliyor

    Ticaret Bakanlığı, vatandaşların zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırabileceği sistem geliştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile marketlere veri paylaşımı zorunluluğu getirildi.
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    Zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma uygulaması geliyor Tam Boyutta Gör
    A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi zincir marketlere yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre kullanıcılar yakın zamanda Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir uygulamadan zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırabilecek.

    Bugün yayımlanan düzenleme ile zincir marketlere yönelik veri paylaşımı zorunluluğu getirildi. Şube sayısı 200’den fazla olan marketler satışa sundukları ürünler ve şubeleri hakkındaki bilgileri Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme aktarmak ile yükümlü olacak. Ticaret Bakanlığı bu verileri kamu kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşabilecek.

    Fiyat karşılaştırması uygulaması hakkında, “Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla” bu uygulamanın geliştirildiği ifade ediliyor. Uygulamanın ismi ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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