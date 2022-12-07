Resmi Gazete'de yayımlandı: Zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma uygulaması geliyor

Bugün yayımlanan düzenleme ile zincir marketlere yönelik veri paylaşımı zorunluluğu getirildi. Şube sayısı 200’den fazla olan marketler satışa sundukları ürünler ve şubeleri hakkındaki bilgileri Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme aktarmak ile yükümlü olacak. Ticaret Bakanlığı bu verileri kamu kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşabilecek.
Fiyat karşılaştırması uygulaması hakkında, “Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla” bu uygulamanın geliştirildiği ifade ediliyor. Uygulamanın ismi ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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