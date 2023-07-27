Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekileceğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Türk gıda teslimat girişimi Getir, yapmış olduğu resmi duyuruda İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çekileceğini açıkladı. Getir, agresif bir şekilde Türkiye dışında büyüme başlamıştı ancak girmiş olduğu bu ülkelerde hem yasal zorluklarla karşılaştı hem de beklediği ilgiyi toplayamadı. Tüm bu faktörler birleştiğinde ise zarar ve pazardan çıkış kaçınılmaz oldu.

Getir, üç ülkeden çekiliyor

Getir gibi ultra hızlı market teslimatı girişimleri COVID-19 salgını sırasında patlama yaşadı ancak tüketicilerin mağazalardan alışverişe beklenenden daha güçlü bir şekilde geri dönmesi nedeniyle hızlı, anında teslimat girişimleri büyük darbeler aldı. Getir, e-postayla yaptığı açıklamada İtalya, İspanya ve Portekiz'den “düzenli bir şekilde çekilme niyetinde olduğunu” söyledi.

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Getir aynı zamanda yeni bir finansman turunun tamamlıyor ve yapılan açıklamada şirketin gelirlerinin yüzde 96'sını oluşturan İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edileceği belirtildi. Bir ay önce İspanya'nın en büyük işçi sendikası Getir'in ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu ve 1.560 kişilik tüm işgücünü işten çıkardığını açıklamıştı. Sendika o dönemde yaptığı açıklamada “Getir’in İspanya’da nasıl büyüyeceği veya nasıl bir pazar stratejisine sahip olacağı konusunda hiçbir fikri olmayan, felaket iş yönetimini kınıyoruz” demişti.

Getir’in açıklaması ise şu şekilde:

"Ultra hızlı market teslimatı öncüsü Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz'den düzenli bir şekilde çekilme niyetinde olduğunu duyurdu. Getir aynı zamanda bir finansman turunu tamamlıyor ve şirketin gelirlerinin %96'sını oluşturan İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edecek.

Getir'in bu üç pazardan çekilmesi, finansal kaynaklarını operasyonel kârlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha güçlü olduğu mevcut pazarlara odaklamasını sağlayacaktır. Getir, İspanya, Portekiz ve İtalya'daki tüm çalışanlarının sıkı çalışmaları ve özverileri için minnettardır.”

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Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekileceğini duyurdu