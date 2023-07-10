Getir tarafından satın alınan n11, renklerini değiştirdi

n11 renk değiştirdi
n11'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Getir ailesine katılmasıyla birlikte markanın logosundaki uğur böceği renklerinin kırmızı ve siyahtan, mor ve sarı renge dönüştüğü duyuruldu. n11’in yenilenen logosuyla birlikte yeni dönemin vurgusu “10 üzerinden 11’lik alışveriş” sloganıyla yapılıyor.
n11 yeni döneme indirim kampanyasıyla başlandı
Yapılan açıklamada n11’in yeni döneme yeni kampanya ile başladığı belirtildi. 31 Temmuz 2023’e kadar tüm kullanıcılara bir siparişlerine özel 111 TL'ye varan indirim fırsatı sunulacak. 10 TL ve üzeri tüm alışverişlerde ücretsiz kargo sağlanırken, kullanıcılar seçili elektronik ürünlerde vade farksız 9 taksit ile alışveriş yapılabilecek. Ayrıca markalara özel indirimler, n11 mağazasında sabitlenen fiyatlar ve alışveriş yaptıkça kazandıran kuponlarla tüketicilere avantajlar sunulacak.
n11, girmiş olduğu dönemde yeni reklam sesini sosyal medya yarışmasıyla buldu. Firma, n11’in yeni jingle’ının sesini bulmak için ödüllü bir yarışma gerçekleştirdi ve yarışma sosyal medyada toplam 1.3 milyon etkileşim topladı. Yarışmanın kazananı ise Melsum Erdost oldu. Reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)