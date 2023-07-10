Getir tarafından satın alınan n11, renklerini değiştirdi

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önemli alışveriş platformlarından birisi olan n11, çevrimiçi teslimat servisi Getir tarafından geçtiğimiz ay tüm hisseleriyle birlikte satın alınmıştı. Getir Kurucusu Nazım Salur tarafından sinyali verilen yeni dönem ise kısa süre önce başladı. n11, yeni döneme renklerini değiştirerek gireceğini duyurdu.

n11 renk değiştirdi

n11'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Getir ailesine katılmasıyla birlikte markanın logosundaki uğur böceği renklerinin kırmızı ve siyahtan, mor ve sarı renge dönüştüğü duyuruldu. n11’in yenilenen logosuyla birlikte yeni dönemin vurgusu “10 üzerinden 11’lik alışveriş” sloganıyla yapılıyor.

Tam Boyutta Gör n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, konuya dair yaptığı açıklamada “n11, Türkiye e-ticaret sektöründe her zaman yenilikçi ve öncü bir oyuncu oldu, bir süredir de büyük bir dönüşümün içerisinde. Bugün dönüşümün ilk çıktıları olan yeni renklerimizi, logomuzu, mottomuzu ve konsept tasarımlarla daha keyifli hale gelen yeni arayüzümüzü kullanıcılarımızla ve iş ortaklarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

n11 yeni döneme indirim kampanyasıyla başlandı

Yapılan açıklamada n11’in yeni döneme yeni kampanya ile başladığı belirtildi. 31 Temmuz 2023’e kadar tüm kullanıcılara bir siparişlerine özel 111 TL'ye varan indirim fırsatı sunulacak. 10 TL ve üzeri tüm alışverişlerde ücretsiz kargo sağlanırken, kullanıcılar seçili elektronik ürünlerde vade farksız 9 taksit ile alışveriş yapılabilecek. Ayrıca markalara özel indirimler, n11 mağazasında sabitlenen fiyatlar ve alışveriş yaptıkça kazandıran kuponlarla tüketicilere avantajlar sunulacak.

n11, girmiş olduğu dönemde yeni reklam sesini sosyal medya yarışmasıyla buldu. Firma, n11’in yeni jingle’ının sesini bulmak için ödüllü bir yarışma gerçekleştirdi ve yarışma sosyal medyada toplam 1.3 milyon etkileşim topladı. Yarışmanın kazananı ise Melsum Erdost oldu. Reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Getir tarafından satın alınan n11, renklerini değiştirdi