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    n11'de alışveriş yaptıkça indirim kazanma dönemi başladı: UçUç Kupon nedir?

    n11'de her alışverişin yüzde 5'i kadar puan kazanılıyor. Kazanılan puanlar, altlimitsiz UçUç Kupon'a dönüştürülerek sonraki siparişlerinize indirim olarak yansıyor.
    n11 UçUç Kupon nedir? UçUç Kupon nasıl oluşturulur? Tam Boyutta Gör
    Getir tarafından satın alınan e-ticaret pazaryeri n11, yenilenmeye devam ediyor. n11’in hizmete aldığı “UçUç Kupon” özelliği sayesinde kullanıcılar alışvereiş yaptıkça puan biriktirerek puanlarını kupona dönüştürebiliyor, kuponları birleştirebiliyor veya arkadaşlarına kupon hediye edebiliyor.

    Alışverişlerinizin yüzde 5'i kadar puan kazanabilirsiniz

    n11 kullanıcıları sipariş bedelinin yüzde 5’i kadar UçUç puan kazanıyor. Sipariş başına en fazla 100 puan kazanılıyor. 1 UçUç Puan, 1 Türk Lirası’na denk geliyor. Kazanılan UçUç puanları UçUç kupona dönüştürebiliyor veya arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Oluşturulan kuponlarda harcama alt limiti koşulu bulunmuyor.

    UçUç Kupon nasıl kullanılır?

    • Kullanıcılar, hesaplarında biriken “UçUç Puan”ların tamamıyla ya da puanlarını bölerek 1-500 TL arasında “UçUç Kupon” oluşturabiliyor.
    • Oluşturulan “UçUç Kupon”lar, alışverişlerde harcama limiti olmadan, geçerli tüm kategorilerde kullanılabiliyor.
    • Kazanılan “UçUç Puan” ve puanlardan oluşturulan kuponlar o ayın son gününe kadar geçerli oluyor.
    • Süresi dolmamış kuponlar, yeniden puan olarak hesaba geri yüklenebiliyor. Bu işlemlerin detayları “Puan Geçmişim” sayfasında görülebiliyor.
    • Ayrıca kullanıcılar, “UçUç Puan”larını sevdiklerine de uçurabiliyor. Böylece onlar da kendi puanlarıyla birleştirip “UçUç Kupon” oluşturabiliyor.
    • Kullanıcılar 1 “UçUç Puan”ı, 1 TL “UçUç Kupon”a denk gelecek şekilde kullanabiliyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 3 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 3 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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