n11'de alışveriş yaptıkça indirim kazanma dönemi başladı: UçUç Kupon nedir?

Alışverişlerinizin yüzde 5'i kadar puan kazanabilirsiniz
n11 kullanıcıları sipariş bedelinin yüzde 5’i kadar UçUç puan kazanıyor. Sipariş başına en fazla 100 puan kazanılıyor. 1 UçUç Puan, 1 Türk Lirası’na denk geliyor. Kazanılan UçUç puanları UçUç kupona dönüştürebiliyor veya arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Oluşturulan kuponlarda harcama alt limiti koşulu bulunmuyor.
UçUç Kupon nasıl kullanılır?
- Kullanıcılar, hesaplarında biriken “UçUç Puan”ların tamamıyla ya da puanlarını bölerek 1-500 TL arasında “UçUç Kupon” oluşturabiliyor.
- Oluşturulan “UçUç Kupon”lar, alışverişlerde harcama limiti olmadan, geçerli tüm kategorilerde kullanılabiliyor.
- Kazanılan “UçUç Puan” ve puanlardan oluşturulan kuponlar o ayın son gününe kadar geçerli oluyor.
- Süresi dolmamış kuponlar, yeniden puan olarak hesaba geri yüklenebiliyor. Bu işlemlerin detayları “Puan Geçmişim” sayfasında görülebiliyor.
- Ayrıca kullanıcılar, “UçUç Puan”larını sevdiklerine de uçurabiliyor. Böylece onlar da kendi puanlarıyla birleştirip “UçUç Kupon” oluşturabiliyor.
- Kullanıcılar 1 “UçUç Puan”ı, 1 TL “UçUç Kupon”a denk gelecek şekilde kullanabiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.