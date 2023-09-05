n11'de alışveriş yaptıkça indirim kazanma dönemi başladı: UçUç Kupon nedir?

n11'de her alışverişin yüzde 5'i kadar puan kazanılıyor. Kazanılan puanlar, altlimitsiz UçUç Kupon'a dönüştürülerek sonraki siparişlerinize indirim olarak yansıyor.