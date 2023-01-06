Gigabyte 13. Nesil Intel işlemcili AORUS dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Gigabyte AORUS 17X ve 15X özellikleri
Gigabyte AORUS 17X ve 15X, birkaç fark dışında birbirleri ile benzer özellikleri paylaşıyor. Adından da anlaşılacağı gibi Gigabyte AORUS 17X, QHD çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 17,3 inç boyutlarında bir panelden güç alıyor. AOURUS 15X modelinde ise bu ekran boyutu 15,6 inç olarak karşımıza çıkacak.
Kaputun altında Gigabyte AORUS 17X, 13. nesil Intel Core i9-13950HX işlemciden güç alıyor. Bu amiral gemisi işlemci, sekiz Raptor Cove (Performans) ve on altı Gracemont (Verimlilik) çekirdeğine sahip. Ayrıca tek çekirdekte 5,5 GHz'e gibi muazzam hızlara ulaşabiliyor. Alt model ise, saat hızları dışında Core i9-13950HX ile benzer yapılandırmaya sahip olan Intel Core i9-13900HX ile destekleniyor.
Yeni dizüstüler, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve PCIe Gen4x4 SSD ile birlikte geliyor. Tasarımsal olarak bakıldığında alüminyum alaşımlı bir yapı ile desteklenen modeller, 21,8 mm ölçülerinde oldukça ince bir tasarıma sahip. Ayrıca bu tasarıma özelleştirilebilir bir RGB ışık çubuğu ve arkadan aydınlatmalı bir klavye eşlik ediyor. Gigabyte, AORUS 17X ve 15X'in fiyat ve bulunabilirlik bilgileri henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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