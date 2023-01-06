Gigabyte 13. Nesil Intel işlemcili AORUS dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Oyuncular için AORUS markası adı altında başarılı ürünlere imza atan Gigabyte, CES 2023 kapsamında yeni ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Gigabyte, 13.Nesil Intel işlemciler ile yenilenen AORUS dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Üst düzey ve birinnci sınıf özellikleri bir araya getiren AORUS 17X ve AORUS 15X neler sunuyor? İşte özellikleri

Gigabyte AORUS 17X ve 15X özellikleri

Gigabyte AORUS 17X ve 15X, birkaç fark dışında birbirleri ile benzer özellikleri paylaşıyor. Adından da anlaşılacağı gibi Gigabyte AORUS 17X, QHD çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 17,3 inç boyutlarında bir panelden güç alıyor. AOURUS 15X modelinde ise bu ekran boyutu 15,6 inç olarak karşımıza çıkacak.

Kaputun altında Gigabyte AORUS 17X, 13. nesil Intel Core i9-13950HX işlemciden güç alıyor. Bu amiral gemisi işlemci, sekiz Raptor Cove (Performans) ve on altı Gracemont (Verimlilik) çekirdeğine sahip. Ayrıca tek çekirdekte 5,5 GHz'e gibi muazzam hızlara ulaşabiliyor. Alt model ise, saat hızları dışında Core i9-13950HX ile benzer yapılandırmaya sahip olan Intel Core i9-13900HX ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi yapılandırmaya ek olarak AORUS 17X, 16GB bellekli RTX 4090'dan güç alacak. Gigabyte, Aorus 17X'in 175W'a kadar maksimum Toplam Grafik Gücü (TGP) sağladığını ve bir buhar odası ile Windforce soğutma teknolojisinden desktek alacağını söylüyor. Daha küçük boyutlar ile gelen AORUS 15X ise 8GB RTX 4070 ile piyasaya sürülecek.

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Yeni dizüstüler, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve PCIe Gen4x4 SSD ile birlikte geliyor. Tasarımsal olarak bakıldığında alüminyum alaşımlı bir yapı ile desteklenen modeller, 21,8 mm ölçülerinde oldukça ince bir tasarıma sahip. Ayrıca bu tasarıma özelleştirilebilir bir RGB ışık çubuğu ve arkadan aydınlatmalı bir klavye eşlik ediyor. Gigabyte, AORUS 17X ve 15X'in fiyat ve bulunabilirlik bilgileri henüz açıklanmadı.

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