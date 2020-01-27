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    Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu

    Tesla'nın Almanya'da inşa edeceği Gigafactory için yürüttüğü hummalı çalışmalar devam ediyor. Alman yetkililerin nşaat alanında yürüttüğü faaliyetlerde 25 adet patlamamış bomba bulundu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu
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    Tesla, Almanya’da kuracağı Gigafactory kapsamında yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Dünyadaki 4. Gigafactory olacak Almanya fabrikası için görüşmelere devam eden şirket, 40 milyon Euro bedel üzerinden anlaşılan arazi için ciddi miktarda ağaç kesecek.   

    Aşağıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere 300 hektarlık alanın büyük bir bölümünde gerçekleşecek ağaç kesim faaliyetlerinin yaratacağı bir başka sorun daha var. Şirket, yaşam alanı imha edilecek ormanlık alanda bulunan ve tehlike altındaki bir yarasa türünü de uygun bir ortama yerleştirmek durumunda kalacak.

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    Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu
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    Tüm bunların üzerine Tesla’nın üzerinde durması gereken bir başka konu ise 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatın temizlenmesi faaliyeti. Bir süredir çalışmalarını bu konu üzerine yoğunlaştıran şirket ve Alman yetkililer, inşaat alanında yaptıkları arama faaliyetlerini tamamlamışlar.

      Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan; "Tesla araçlarda The Witcher oynamak ister misiniz?" anketi"

    Alman medyasının paylaştığı bilgilere göre söz konusu bölgede patlamamış halde tam 25 bomba bulunmuş. Bombalarla birlikte bulunan diğer tür mühimmat da hesaba katıldığında ele geçirilen cephane miktarı 85 kilogramı bulmuş.  

    Yetkililerin söz konusu mühimmatı güvenli bir şekilde imha etmesini bekleyen Tesla, işlerin tamamlanmasını müteakip ağaç kesmeye başlayacak. Gigafactory 4’ü 4 Temmuz 2021 tarihinden açmayı planlayan şirket, burada; pil, aktarma organları ve başta Model Y olmak üzere diğer Tesla araçları üretecek.



    https://electrek.co/2020/01/23/tesla-gigafactory-4-site-25-unexploded-wwii-bombs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian 3 sa.
    Bu Elon Musk’a daha da zeki demeyin beyler. Türkiye’de açsa fabrikayı ağaçmış bilmem neymiş şöminesine yakacak stoğu çıkardı. Yarasa mı? Ne yarasası kardeşim ya Çinliler yiyor onu zaten tükensin nesli amaaaan
    Yanıtla +3
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    darkaura 4 sa.
    bir amerikan sirketinin, amerikalilar tarafindan almanyaya atilmis bir bomba ile havaya ucmasi, gercekten ironik olur
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