Tam Boyutta Gör Apple, 7 Mayıs'ta gerçekleştireceği etkinlik ile OLED iPad Pro ve yeni iPad Air modellerini tanıtacak. Ancak Apple'ın yeni giriş seviyesi iPad üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Apple, bütçe dostu giriş seviyesi iPad modellerinin fiyatlarını kademeli olarak artırdı ve iPad Air seviyesine yaklaştı. Bloomberg'e göre Apple, yeni nesil giriş seviyesi iPad 11'in fiyatını düşürmek için çalışıyor. İşlemci ve grafik tarafında önemli güncellemeler ile gelen iPad 10, yeni tasarım, daha ince çerçeve ve güç düğmesine entegre Touch ID gibi özellikler getirdi. Tabi bu özellikler fiyat artışını da beraberinde getirdi.

Apple Let Loose etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler 1 hf. önce eklendi

iPad 11, daha düşük fiyat etiketiyle yıl sonunda tanıtılabilir

Habere göre, Apple iPad 11 ile fiyatları düşürerek iPad 10'dan daha düşük bir fiyat etiketiyle bu yılın sonunda iPad Mini 7 ile beraber piyasaya sürmeyi hedefliyor. Apple, böylikle giriş seviyesi tabletine olan talebi arttırmayı ve iPad Air ile aradaki segmentasyonu arttırmayı amaçlıyor.

Apple, 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinliğinde yeni M4 çipiyle OLED ekranlı ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış iPad Pro'yu tanıtacak. iPad Air ise 12,9 inç'lik daha büyük ekran boyutuyla yenilenecek.

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Giriş seviyesi iPad 11, daha düşük fiyatla satışa sunulabilir