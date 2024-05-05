Giriş seviyesi iPad 11, daha düşük fiyatla satışa sunulabilir

Apple, bütçe dostu giriş seviyesi iPad modellerinin fiyatlarını kademeli olarak artırdı ve iPad Air seviyesine yaklaştı. Bloomberg'e göre Apple, yeni nesil giriş seviyesi iPad 11'in fiyatını düşürmek için çalışıyor. İşlemci ve grafik tarafında önemli güncellemeler ile gelen iPad 10, yeni tasarım, daha ince çerçeve ve güç düğmesine entegre Touch ID gibi özellikler getirdi. Tabi bu özellikler fiyat artışını da beraberinde getirdi.
iPad 11, daha düşük fiyat etiketiyle yıl sonunda tanıtılabilir
Habere göre, Apple iPad 11 ile fiyatları düşürerek iPad 10'dan daha düşük bir fiyat etiketiyle bu yılın sonunda iPad Mini 7 ile beraber piyasaya sürmeyi hedefliyor. Apple, böylikle giriş seviyesi tabletine olan talebi arttırmayı ve iPad Air ile aradaki segmentasyonu arttırmayı amaçlıyor.
Apple, 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinliğinde yeni M4 çipiyle OLED ekranlı ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış iPad Pro'yu tanıtacak. iPad Air ise 12,9 inç'lik daha büyük ekran boyutuyla yenilenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.