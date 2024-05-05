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    Anlık Bildirim

    Giriş seviyesi iPad 11, daha düşük fiyatla satışa sunulabilir

    Apple, yeni nesil giriş seviyesi iPad 11 üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in haberine göre, sene sonunda tanıtılacak iPad 11, iPad 10'dan daha düşük fiyat etiketine sahip olabilir.
    Giriş seviyesi iPad 11, daha düşük fiyatla satışa sunulabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, 7 Mayıs'ta gerçekleştireceği etkinlik ile OLED iPad Pro ve yeni iPad Air modellerini tanıtacak. Ancak Apple'ın yeni giriş seviyesi iPad üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

    Apple, bütçe dostu giriş seviyesi iPad modellerinin fiyatlarını kademeli olarak artırdı ve iPad Air seviyesine yaklaştı. Bloomberg'e göre Apple, yeni nesil giriş seviyesi iPad 11'in fiyatını düşürmek için çalışıyor. İşlemci ve grafik tarafında önemli güncellemeler ile gelen iPad 10, yeni tasarım, daha ince çerçeve ve güç düğmesine entegre Touch ID gibi özellikler getirdi. Tabi bu özellikler fiyat artışını da beraberinde getirdi.

    iPad 11, daha düşük fiyat etiketiyle yıl sonunda tanıtılabilir

    Habere göre, Apple iPad 11 ile fiyatları düşürerek iPad 10'dan daha düşük bir fiyat etiketiyle bu yılın sonunda iPad Mini 7 ile beraber piyasaya sürmeyi hedefliyor. Apple, böylikle giriş seviyesi tabletine olan talebi arttırmayı ve iPad Air ile aradaki segmentasyonu arttırmayı amaçlıyor.

    Apple, 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinliğinde yeni M4 çipiyle OLED ekranlı ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış iPad Pro'yu tanıtacak.  iPad Air ise 12,9 inç'lik daha büyük ekran boyutuyla yenilenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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