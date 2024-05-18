Samsung Galaxy Z Flip 6'da katlanma izi daha az olacak

Daha kalın cama sahip olacak
Samsung'un anavatanı Güney Kore'den gelen bilgiye göre Flip 6, önceki modele göre daha kalın ultra ince cama (UTG) sahip olacak, böylece katlanma izi daha az görünür olacak. Menteşe tasarımının ise değişmeyeceği belirtiliyor.
Haberde, Flip 6'nın UTG kalınlığının 50μm civarında olacağı belirtiliyor. Flip 5 modelinde bu kalınlığın 30μm olduğu aktarılıyor. Gelecek seneki Galaxy Z Flip 7'de ise yeni bir menteşe tasarımına geçileceği, bu sayede ekrandaki kırışıklığın daha da azalacağı belirtiliyor.
Galaxy Z Flip 6, Samsung'a özel Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy çipsetiyle geleceği belirtiliyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, 3.9 inçlik daha büyük kapak ekranına ve 4000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_flip6s_foldable_screen_to_have_a_smaller_crease-news-62926.php https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27911 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.