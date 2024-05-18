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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Flip 6, Temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ile birlikte tanıtılacak. Gelen bilgiye göre telefon önceki modele göre daha az katlanma izine sahip olacak.

Daha kalın cama sahip olacak

Samsung'un anavatanı Güney Kore'den gelen bilgiye göre Flip 6, önceki modele göre daha kalın ultra ince cama (UTG) sahip olacak, böylece katlanma izi daha az görünür olacak. Menteşe tasarımının ise değişmeyeceği belirtiliyor.

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Haberde, Flip 6'nın UTG kalınlığının 50μm civarında olacağı belirtiliyor. Flip 5 modelinde bu kalınlığın 30μm olduğu aktarılıyor. Gelecek seneki Galaxy Z Flip 7'de ise yeni bir menteşe tasarımına geçileceği, bu sayede ekrandaki kırışıklığın daha da azalacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Flip 6, Samsung'a özel Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy çipsetiyle geleceği belirtiliyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, 3.9 inçlik daha büyük kapak ekranına ve 4000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 6'da katlanma izi daha az olacak