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    James Webb Uzay Teleskobu, en eski iki kara delik birleşmesini tespit etti

    James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en eski kara delik birleşmesini gözlemledi. Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük iki karedeliğin Büyük Patlama'dan 740 milyon yıl sonra birleştiği tespit edildi.
    James Webb, en eski iki kara delik birleşmesini tespit etti Tam Boyutta Gör
    Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'yla şimdiye kadar görülen en eski kara delik birleşmesini tespit etti. Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, Büyük Patlama'dan 740 milyon yıl sonra birleştiği tespit edildi. Büyük Patlama'dan bu kadar kısa bir süre sonra bu kadar büyük kara deliklerin keşfedilmesi, kara deliklerin çok hızlı büyüdükleri anlamına geliyor.

    Cambridge Cavendish Laboratuvarı ve Kavli Kozmoloji Enstitüsü'nden çalışmanın başyazarı Dr. Hannah Ubler, basın bülteninde şunları söyledi: "Kara deliğin yakınında hızlı hareket eden çok yoğun gazın yanı sıra, kara deliklerin tipik olarak birikim dönemlerinde ürettiği enerjik radyasyonla aydınlatılan sıcak ve yüksek derecede iyonize gaza dair kanıtlar bulduk."

    James Webb Uzay Teleskobu'nun son gözlemleri, Evren'in sadece 740 milyon yaşında olduğu bir zamanda yer alan iki galaksinin ve onlara ait süper kütleli kara deliklerin devam eden birleşmesini gösterdi. ZS7 olarak adlandırılan bu sistem, Webb'in benzersiz gözlem yetenekleri sayesinde tespit edilebildi.

    Gökbilimciler, özel spektrografik özelliklerini inceleyerek aktif olarak beslenen kara delikleri tespit edebildi. Ancak bu özellikler Dünya merkezli teleskoplar ile görülemiyor. Yalnızca James Webb Uzay Teleskobu'nun gelişmiş araçları kullanılarak tespit edilebiliyor.

    ZS7 sistemindeki kara deliklerden biri 50 milyon Güneş'e eşdeğer bir kütleye sahip. Diğer kara deliğin kütlesinin de benzer olduğu düşünülüyor ancak, yoğun gaz bulutunun içinde olduğu için ölçülmesinin daha zor olduğu belirtiliyor.

    Kara delik büyümesinde birleşmenin rolü

    Bu bulgular, evrenin başlangıç zamanlarında bile birleşmenin kara deliklerin hızlı büyümesinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Ubler, "Diğer Webb bulguları ile birlikte, uzak evrendeki aktif, devasa karadeliklerin varlığı, devasa karadeliklerin galaksilerin evrimini en başından beri şekillendirdiğini de gösteriyor." sözleriyle açıklıyor.

    Bu iki kara delik birleştiğinde, uzay-zamandaki dalgalanmalar olan yerçekimsel dalgaları yaratıyor. Yakın zamanda Avrupa Uzay Ajansı tarafından yerçekimsel dalgaları incelemek için ilk uzay tabanlı gözlemevi olarak onaylanan Lazer İnterferometre Uzay Anteni (LISA) gibi geleceğin gözlemevleri, bu dalgaları tespit edecek.

    Bu şaşırtıcı keşif, Galaxy Assembly programıyla NIRSpec İntegral Alan Spektroskopisi kullanılarak elde edildi. Araştırma, büyük kara delikler ile onlara ev sahipliği yapan galaksiler arasındaki evrenin birinci milyar yılında gerçekleşen bağlantıyı araştıracak ve kara delik birleşmelerini, erken kozmik zamandaki sıklıklarını, kara delik büyümesi ve kütleçekimsel dalga üretimindeki rollerini bulmaya ve incelemeye odaklanacak.

    MIT'nin ilkel kara deliklere dair kavrayışı

    Başka bir çalışmada, MIT gökbilimcileri uzak kuasarları incelemek için James Webb Uzay Teleskobu'nu kullandılar ve kara deliklerin kökenlerine dair yeni bir kavrayış kazandılar. 13 milyar yılı aşkın bir süreye yayılan gözlemleri, bu kuasarlara güç veren kara deliklerin, ev sahibi galaksilerden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Bu da kara deliklerin hızlı büyümeleriyle ilgili soruları ateşledi.

    MIT'nin Kavli Enstitüsü'nden Minghao Yue, bu kara deliklerin, hızla madde tüketen "tohum kara deliklerinden" kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyor. Muhtemelensüpernovalardan veya gaz bulutlarının doğrudan çökmesiyle oluşan bu ilkel tohumlar, kozmik maddeyi tüketerek devasa kara deliklere dönüşmüş olabilir.

    MIT'in bulguları, kara deliklerin erken evrendeki ev sahibi galaksilerden önce kütle kazanmış olabileceğini göstererek önceki varsayımlara meydan okuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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