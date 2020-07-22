Giriş seviyesi sistemlere yeni Athlon işlemciler

Tam Boyutta Gör

AMD’nin masa üstü sistemlere yönelik olarak hazırladığı Ryzen 4000G işlemcilerin yanı sıra giriş seviyesine yönelik olarak da Athlon işlemciler de sahneye çıktı. Önceki nesle ait Athlon işlemciler maliyete odaklanıyor.

İlginizi Çekebilir

Masa üstünde fırtınalar estirecek AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı

Athlon Gold ve Silver işlemciler

Yeni Athlon işlemciler farklılaşmayı daha iyi belirtebilmek adına yine Gold ve Silver olarak isimlendirilmiş. Yeni seride 3 Athlon işlemci ve 3 de PRO versiyonu yer alıyor. Böylece toplam 6 işlemci seçeneği oluyor.

Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

Serinin tepe modeli Athlon Gold 3150G. 4 adet Zen+ çekirdeği 3.9GHz hızına çıkıyor. Vega 3 grafik birimi ise 1100MHz hızında çalışıyor. TDP değeri ise 65W. İşlemci çift kanal DDR4 2933MHz destekliyor. Athlon Gold 3150GE işlemci hızı biraz daha azaltılmış ve 35W TDP değerine sahip.

Athlon Silver 3050GE ise çift çekirdek ve 4 izlek birimli. Yine Vega 3 birimi olan işlemci 35W enerji tüketiyor. Bu işlemcilerin PRO versiyonları da aynı donanımı ek güvenlik katmanları ile sunuyor. Yeni Athlon serisi ilk olarak belirli marka hazır sistemler ile birlikte sunulacak.

https://www.anandtech.com/show/15921/amd-launches-12-desktop-renoir-ryzen-4000g-series-apus-but-you-cant-buy-them

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.