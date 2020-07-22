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    Giriş seviyesi sistemlere yeni Athlon işlemciler

    12nm sürecinde Zen+ çekirdekleri barındıran yeni Athlon işlemciler PRO versiyonları ile güvenliğe önem verenleri de hedefliyor. Yeni seride toplam 6 Athlon işlemci var.
    6 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesi sistemlere yeni Athlon işlemciler
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    AMD’nin masa üstü sistemlere yönelik olarak hazırladığı Ryzen 4000G işlemcilerin yanı sıra giriş seviyesine yönelik olarak da Athlon işlemciler de sahneye çıktı. Önceki nesle ait Athlon işlemciler maliyete odaklanıyor.

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    Athlon Gold ve Silver işlemciler

    Yeni Athlon işlemciler farklılaşmayı daha iyi belirtebilmek adına yine Gold ve Silver olarak isimlendirilmiş. Yeni seride 3 Athlon işlemci ve 3 de PRO versiyonu yer alıyor. Böylece toplam 6 işlemci seçeneği oluyor.

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    Serinin tepe modeli Athlon Gold 3150G. 4 adet Zen+ çekirdeği 3.9GHz hızına çıkıyor. Vega 3 grafik birimi ise 1100MHz hızında çalışıyor. TDP değeri ise 65W. İşlemci çift kanal DDR4 2933MHz destekliyor. Athlon Gold 3150GE işlemci hızı biraz daha azaltılmış ve 35W TDP değerine sahip.

    Athlon Silver 3050GE ise çift çekirdek ve 4 izlek birimli. Yine Vega 3 birimi olan işlemci 35W enerji tüketiyor. Bu işlemcilerin PRO versiyonları da aynı donanımı ek güvenlik katmanları ile sunuyor. Yeni Athlon serisi ilk olarak belirli marka hazır sistemler ile birlikte sunulacak.



    https://www.anandtech.com/show/15921/amd-launches-12-desktop-renoir-ryzen-4000g-series-apus-but-you-cant-buy-them Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ddnet (Mehmet Burakhan Aslan) 4 sa.
    İmzamdaki sistemden yazıyorum. 2 çekirdekli Ryzen resmen bu yeni nesil Athlonlar. F/P kralı sistemler kurulabilir ve multimedya işleri rahat rahat yapılabilir. Benim de incelemem var videolu-ayrıntılı ona da bakabilirsiniz. Benim merak ettiğim a320 anakartlarla kullanılabilecek mi bu işlemciler? Olursa süper olur.
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    emre1393 (Emre K......) 5 sa.
    globalfoundries boş durmasın diye 12nm bantlarında athlon üretmeye başlamışlar.
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 5 sa.
    Her şey has güzelde diz üstü platformlarda intel rüzgarı eserken Ryzen işlemciler çıktı çıkalı AMD nin ayak sesleri dahi bu platformda duyulamıyor... Ryzen rüzgarına rağmen İntel AMD nin sesini resmen kesmiş durum da neden?
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 5 sa.
    intel in kevgire dönen işlemcileri ile Custom NAS cihazı yapılacağına 35 Watt olan Athlonlar yada ryzen 3 pro 4350GE gibi işlemcilerle NAS kurgulamak çok daha yerinde olacaktır. benzer şekilde HTPC kurulumuda yapmak mümkün.
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