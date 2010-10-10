Giulietta'nın Yeni Motor ve Şanzıman Seçenekleri Paris'te Açıklandı

100. yılını kutlayan İtalyan markası Alfa Romeo beklenenin aksine Paris'te herhangi bir sürpriz gerçekleştirmedi. Markanın Paris Motor Show'da sürpriz bir modelini sergileyeceğini umanlar çoğunluktayken Alfa Romeo bu beklentilere cevap veremedi ve güncel modellerine yaptığı revizyonları tanıtmakla yetindi. Alfa Romeo severleri heyecanlandıran en önemli gelişme ise Giulietta'ya entegre edilmiş yeni motor ve şanzıman seçeneği oldu.
Markanın basın açıklamasına göre Alfa Romeo standının 'yıldızları' 2.0 JDTM 140 beygir turbo dizel motorlu ve 1.4 Multiair 170 beygir 'Alfa TCT' şanzımanlı Giulietta'lar. 2.0 litre hacmindeki 140 beygirlik turbo dizel motor ile hatchback Giulietta'nın ortalama yakıt tüketim değeri çok etkileyici: Sadece 4.5 litre/100km! CO2 emisyonu konusunda da iddialı olan 2.0 JDTM 140 beygir kilometrede sadece 119 gram CO2 salınımı yapıyor. Daha güçlü versiyonları olsa da bu 140 beygirlik JDTM özellikle ekonomik ve çevreci bir Giulietta sahibi olmak isteyen müşterilerin ilgisini çekecektir.
Diğer yenilik ise 1.4 litre 170 beygirlik motora entegre edilen ve firmanın 'Alfa TCT' adını verdiği kuru tip çift kavramalı şanzıman. Giulietta'nın bu çift kavramalı şanzıman ile satışlarını ciddi anlamda arttırması hedeflenmiş. İlk olarak Mito supermini'de gördüğümüz bu 'Alfa TCT' şanzıman ve start-stop teknolojisi sayesinde benzinli Giulietta'nın CO2 emisyonu da 121 gram/kilometre'ye kadar düşürülmüş.
Bu başarılı şanzıman yakın zamanda 2.0 JDTM 170 hp motora da entegre edilerek satışa sunulacak. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmasa da özellikle otomatik şanzımanın konforu ve dizel motorun ekonomikliğini bir arada yaşamak isteyen otomobil severler bu Giulietta'yı kesinlikle beklemeli!
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Kendıne has surus dınamıklerı olan alfa,bır cok kullanıcıyı dıreksıyon basında tatmın edebılecek nıtelıkler de bır arac.Lakın aşırı abartmanın ve bayerısche motoren werke,mercedes-benz,audı ıle mukayeslerı bıraz komık olur.
Alfa'yı eslestırecek olursak bır nevı mını cooper surus dınamıklerı,aktarması,performansı vb degerlerı ıle dusunuculerı akıllarında 3 asagı 5 yukarı degerlendırebılıp,eslestırebılırler en azından mını'yı az bucuk bılıp alfa hakkın da bır bılgı ve dusuncelerı olmayan arkadaslara orneklendırme ve eslestırme bazın da bır teşbih..
Güzel bilgiler sağolun. Forumda Alfa 4C alacağıma golf R alırım diyen tipler prim yapıyor hocam. Yaş ortalaması itibariyle Alfayı Fiat sanan tipler okumalı yazdıklarınızı.
Hocam yarildim gulmekten:))
Bir sey sormak istiyorum 159 larin eksoz sistemi sikintilimi filtre ki yokmus neymis bnm cok kafami kurcaliolar servisi yok anlayani yok falan diye o paralari gidip mondeo lagina filan d sinifi degilde bole bi araba almak istiyorum acikcasi
rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız biz. W.Shakespeare
aracın arkası güzel önünü ben de beğenmedim
Katılıyorum. Arka kısım süper ama önde iş yok
Hiç alfa sürdünmü? 1.6 alfa 156 sürdüm sürüş zevkine bayıldım. Benim için bir arabada sürüş zevki yoksa beş para etmez.
Ben imkanım olsa gidip 1.8 235hp'lik versiyonu direk parası neyse verip alırdım.. neyse kısa vadede 170'lik olan için para biriktirmeyi düşünüyorum
not: VW kullanıcısıyım