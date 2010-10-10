Giulietta'nın Yeni Motor ve Şanzıman Seçenekleri Paris'te Açıklandı

100. yılını kutlayan İtalyan markası Alfa Romeo beklenenin aksine Paris'te herhangi bir sürpriz gerçekleştirmedi. Markanın Paris Motor Show'da sürpriz bir modelini sergileyeceğini umanlar çoğunluktayken Alfa Romeo bu beklentilere cevap veremedi ve güncel modellerine yaptığı revizyonları tanıtmakla yetindi. Alfa Romeo severleri heyecanlandıran en önemli gelişme ise Giulietta'ya entegre edilmiş yeni motor ve şanzıman seçeneği oldu.

Markanın basın açıklamasına göre Alfa Romeo standının 'yıldızları' 2.0 JDTM 140 beygir turbo dizel motorlu ve 1.4 Multiair 170 beygir 'Alfa TCT' şanzımanlı Giulietta'lar. 2.0 litre hacmindeki 140 beygirlik turbo dizel motor ile hatchback Giulietta'nın ortalama yakıt tüketim değeri çok etkileyici: Sadece 4.5 litre/100km! CO2 emisyonu konusunda da iddialı olan 2.0 JDTM 140 beygir kilometrede sadece 119 gram CO2 salınımı yapıyor. Daha güçlü versiyonları olsa da bu 140 beygirlik JDTM özellikle ekonomik ve çevreci bir Giulietta sahibi olmak isteyen müşterilerin ilgisini çekecektir.

Diğer yenilik ise 1.4 litre 170 beygirlik motora entegre edilen ve firmanın 'Alfa TCT' adını verdiği kuru tip çift kavramalı şanzıman. Giulietta'nın bu çift kavramalı şanzıman ile satışlarını ciddi anlamda arttırması hedeflenmiş. İlk olarak Mito supermini'de gördüğümüz bu 'Alfa TCT' şanzıman ve start-stop teknolojisi sayesinde benzinli Giulietta'nın CO2 emisyonu da 121 gram/kilometre'ye kadar düşürülmüş.

Bu başarılı şanzıman yakın zamanda 2.0 JDTM 170 hp motora da entegre edilerek satışa sunulacak. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmasa da özellikle otomatik şanzımanın konforu ve dizel motorun ekonomikliğini bir arada yaşamak isteyen otomobil severler bu Giulietta'yı kesinlikle beklemeli!