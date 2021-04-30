Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Star Garden Games'in yaptığı bulmaca macera oyunu Sixit, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı.

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Sixit şu anda iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyuna App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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Bulmaca macera oyunu Sixit, iOS ve Android için erken erişime açıldı

Sixit isimli oyunda ismi Pep olan memeli bir canlıyı kontrol ediyorsunuz. Oyunda yaklaşan ölümcül bir fırtınanın gizemini ve sebebini çözmeye çalışacaksınız. Bu fırtınayı durdurmazsanız tüm orman yok olacak. Tüm ormanın en zeki canlısı siz olduğunuz için de halkınız tarafından onlara yardım etmek ve kurtarmak için seçildiniz.

Oyunda ormanda gezerken birçok farklı yere gidebilecek ve evreni keşfedebileceksiniz. Ayrıca çeşitli aktivitelere de katılabileceksiniz. Oyunun kontrolleri de fazlasıyla basit.

Sixit John Beyea Oyunlar Ücretsiz 54.6 MB

Sixit Star Garden Games Bulmaca Ücretsiz 59M

https://www.pocketgamer.com/articles/086526/sixit-is-a-mystery-puzzle-game-out-now-for-ios-and-android/

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