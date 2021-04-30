Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı

    Küçük memeli bir canlıyı kontrol ettiğini bulmaca macera oyunu Sixit, iOS ve Android için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Nisan 2021, 01:30 (5 sa.)
    321
    6
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Star Garden Games'in yaptığı bulmaca macera oyunu Sixit, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı"

    Sixit şu anda iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyuna App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bulmaca macera oyunu Sixit, iOS ve Android için erken erişime açıldı

    Sixit isimli oyunda ismi Pep olan memeli bir canlıyı kontrol ediyorsunuz. Oyunda yaklaşan ölümcül bir fırtınanın gizemini ve sebebini çözmeye çalışacaksınız. Bu fırtınayı durdurmazsanız tüm orman yok olacak. Tüm ormanın en zeki canlısı siz olduğunuz için de halkınız tarafından onlara yardım etmek ve kurtarmak için seçildiniz.

    Oyunda ormanda gezerken birçok farklı yere gidebilecek ve evreni keşfedebileceksiniz. Ayrıca çeşitli aktivitelere de katılabileceksiniz. Oyunun kontrolleri de fazlasıyla basit.

    Sixit Sixit Sixit Sixit John Beyea Oyunlar Ücretsiz 54.6 MB

    Sixit Sixit Sixit Sixit Star Garden Games Bulmaca Ücretsiz 59M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086526/sixit-is-a-mystery-puzzle-game-out-now-for-ios-and-android/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    cceviz 4 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. İnsan gözü şeklinde web kamerası 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı Sonraki Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı 6 sa. Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor 7 sa. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 8 sa. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 8 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 9 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 9 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 9 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 9 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 9 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 10 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 10 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 11 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 11 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 12 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 12 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 12 sa. Alienware Monitörler Itopya'da! 12 sa. Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 13 sa. Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor 13 sa. Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız