Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununun satışlarını patlattı

OceanGate Expeditions adlı firmaya ait denizaltıda, şirketin kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.
"Oyunun gerçeğe dönüşmesi dehşet verici"
Bağımsız korku oyunu Iron Lung'ı geliştiren David Szymanski, 19 Haziran itibarıyla oyununun satışlarında büyük bir patlama yaşandığını açıkladı. Iron Lung'da küçük bir denizaltıyı kontrol ederek hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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