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    Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununun satışlarını patlattı

    Titanik'in enkazına doğru yola çıktıktan sonra kaybolan denizaltı, benzer bir senaryoya sahip Iron Lung oyununun satışlarının patlamasına yol açtı. Oyun Steam'de büyük bir popülarite kazandı.
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    Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununu patlattı Tam Boyutta Gör
    Titanik'in enkazına gitmek üzere 19 Haziran'da Atlantik Okyanusu'na dalan Titan isimli denizaltı, trajik bir şekilde kaybolmuştu. Tüyler ürperten olayın ardından denizaltıda hayatta kalma temalı Iron Lung oyunu Steam'de yükselişe geçti.

    OceanGate Expeditions adlı firmaya ait denizaltıda, şirketin kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.

    "Oyunun gerçeğe dönüşmesi dehşet verici"

    Bağımsız korku oyunu Iron Lung'ı geliştiren David Szymanski, 19 Haziran itibarıyla oyununun satışlarında büyük bir patlama yaşandığını açıkladı. Iron Lung'da küçük bir denizaltıyı kontrol ederek hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

    Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununu patlattı Tam Boyutta Gör
    Geliştirici korku, klostrofobi ve paranoya üzerine kurulu oyunda bir insanın kendini içinde bulabileceği en korkunç durumu yansıtmaya çalıştığını söylüyor. Szymanski'ye göre gerçek insanların kendilerini oyunundakine benzer bir durumda bulmaları dehşet verici.
    Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununu patlattı Tam Boyutta Gör
    Szymanski kişisel sosyal medya hesabında son günlerde popülaritesi birkaç kat artan oyunun istatistiklerini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Geliştirici insanların durumla alakalı şakalar yaptığını ancak hiç kimsenin bu şekilde ölmeyi hak etmediğini söyledi.
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