Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör

Google bir blog gönderisiyle gizliliği artırmayı amaçlayan yaklaşan bir revizyonda kullanıcıların arama geçmişine dayalı reklamların gösterilmesini durdurmayı planladığını duyurdu. Şirket, yapılacak olan büyük bir güncelleme ile artık kullanıcıların ziyaret ettiği sayfalara göre reklam göstermeyi durduracak.

İlginizi Çekebilir

Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi

Ayrıca Bkz. "Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı"

'Yalnızca web siteleri için geçerli'

Google, geçtiğimiz yılın başlarında, 2022'de üçüncü taraf çerezleri kaldıracağını duyurmuştu. Yaptığı son açıklama ile şirket, kendi reklam satın alma araçları için teknolojinin yerini alacak herhangi bir alternatif oluşturmayacağını veya kullanmayacağını doğruladı. Bunun yerine Google, işletmelerin reklamları benzer ilgi alanlarına sahip tüketici gruplarına hedeflemesinin bir yolunu test ediyor. Bunun gizliliği koruyacağını çünkü bir kalabalığın içindeki bireysel kullanıcıları gizlediğini söylüyor.

Google ürün müdürü David Temkin bir blog gönderisinde "Dijital reklamcılık, insanların gizlilikleri ve kişisel kimliklerinin nasıl kullanıldığı konusundaki artan endişelerini giderecek şekilde gelişmezse, özgür ve açık web'in geleceğini riske atıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Şirket, son duyurusunun yalnızca web siteleri için geçerli olduğunu, mobil uygulamalar için reklam araçları veya benzersiz tanımlayıcılar için geçerli olmadığını söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.