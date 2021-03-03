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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor

    Teknoloji devi Google, yayınladığı bir blog gönderisiyle artan gizlilik endişelerinin önüne geçebilmek için kullanıcıların tarayıcı geçmişlerine göre reklam göstermeyi durduracaklarını açıkladı.
    03 Mart 2021, 22:00 (4 gün)
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor
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    Google bir blog gönderisiyle gizliliği artırmayı amaçlayan yaklaşan bir revizyonda kullanıcıların arama geçmişine dayalı reklamların gösterilmesini durdurmayı planladığını duyurdu. Şirket, yapılacak olan büyük bir güncelleme ile artık kullanıcıların ziyaret ettiği sayfalara göre reklam göstermeyi durduracak.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı"

    'Yalnızca web siteleri için geçerli'

    Google, geçtiğimiz yılın başlarında, 2022'de üçüncü taraf çerezleri kaldıracağını duyurmuştu.  Yaptığı son açıklama ile şirket, kendi reklam satın alma araçları için teknolojinin yerini alacak herhangi bir alternatif oluşturmayacağını veya kullanmayacağını doğruladı. Bunun yerine Google, işletmelerin reklamları benzer ilgi alanlarına sahip tüketici gruplarına hedeflemesinin bir yolunu test ediyor. Bunun gizliliği koruyacağını çünkü bir kalabalığın içindeki bireysel kullanıcıları gizlediğini söylüyor.

    Google ürün müdürü David Temkin bir blog gönderisinde "Dijital reklamcılık, insanların gizlilikleri ve kişisel kimliklerinin nasıl kullanıldığı konusundaki artan endişelerini giderecek şekilde gelişmezse, özgür ve açık web'in geleceğini riske atıyoruz" ifadelerinde bulundu.

    Şirket, son duyurusunun yalnızca web siteleri için geçerli olduğunu, mobil uygulamalar için reklam araçları veya benzersiz tanımlayıcılar için geçerli olmadığını söyledi.



    Kaynakça https://www.engadget.com/google-ads-user-data-tracking-cookies-144445173.html https://blog.google/products/ads-commerce/a-more-privacy-first-web/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    En son 8 sene önce falan kullanmışımdır. Şuan Bing kullanıyorum.
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    bulutfatih (Fatih Bulut) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Google servislerini birakip alternatiflerine yoneldim. Arama motoru olarak DDG kullaniyorum, islerimi fazlasiyla goruyor. Tavsiye ederim.
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Demekki yazışmaları filtreleme konuşmaları dinlemeden daha yeni yöntemler geliştirdiler:)
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