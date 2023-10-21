Ünlü tarayıcı Brave’in bilgisayarlara gizlice VPN yüklediği ortaya çıktı

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Gizlilik üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü internet tarayıcısı Brave'in kullanıcıların bilgisi olmadan kendi VPN uygulamasını kullanıcıların bilgisayarına indirdiği ortaya çıktı.

Çerezleri ve reklamları engellemesiyle ün salan ve bu alanda çalışmalar yapan internet tarayıcısı Brave’in kullanıcılardan izin almadan VPN yüklediği ortaya çıktı.

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Brave’i indiren Windows kullanıcıları, isteseler de istemeseler de şirketin kendi VPN hizmeti Brave Firewall + VPN’i de indirmiş oluyor. Bu durumun 2022 yılından beri devam ettiği kullanıcılar tarafından iddia edildi.

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Kullanıcının bilgisi olmadan indirilen ve ücretli abonelikle birlikte kullanılabilen VPN hizmeti, abone olunmadığı sürece pasif bir şekilde cihazda yüklü kalabiliyor.

Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumun sadece Windows’ta görüldüğünü, yeni gelecek güncellemeyle bu sorunun çözüleceği ifade edildi.

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Brave’in bilgisayarlara gizlice VPN yüklediği ortaya çıktı