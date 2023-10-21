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    Anlık Bildirim

    Ünlü tarayıcı Brave’in bilgisayarlara gizlice VPN yüklediği ortaya çıktı

    Gizlilik üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü internet tarayıcısı Brave'in kullanıcıların bilgisi olmadan kendi VPN uygulamasını kullanıcıların bilgisayarına indirdiği ortaya çıktı.

    Brave’in bilgisayarlara gizlice VPN yüklediği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Gizlilik üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü internet tarayıcısı Brave'in kullanıcıların bilgisi olmadan kendi VPN uygulamasını kullanıcıların bilgisayarına indirdiği ortaya çıktı.

    Çerezleri ve reklamları engellemesiyle ün salan ve bu alanda çalışmalar yapan internet tarayıcısı Brave’in kullanıcılardan izin almadan VPN yüklediği ortaya çıktı.

    Brave’in bilgisayarlara gizlice VPN yüklediği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Brave’i indiren Windows kullanıcıları, isteseler de istemeseler de şirketin kendi VPN hizmeti Brave Firewall + VPN’i de indirmiş oluyor. Bu durumun 2022 yılından beri devam ettiği kullanıcılar tarafından iddia edildi.

    Kullanıcının bilgisi olmadan indirilen ve ücretli abonelikle birlikte kullanılabilen VPN hizmeti, abone olunmadığı sürece pasif bir şekilde cihazda yüklü kalabiliyor.

    Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumun sadece Windows’ta görüldüğünü, yeni gelecek güncellemeyle bu sorunun çözüleceği ifade edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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