Brave yeni yapay zekâ asistanı Leo’yu tanıttı

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Gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave, yeni güncellemesiyle beraber Leo adlı yapay zekâ asistanının artık tüm Brave masaüstü kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulduğu duyuruldu.

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Brave’in yapay zekâ asistanı Leo, kullanıcılara her türlü şeyde yardımcı olabilecek. Asistan web sayfalarının veya videoların gerçek zamanlı özetlerini oluşturabilecek. İçerikle ilgili soruları yanıtlayabilecek veya yeni içerik oluşturabilecek. Ek olarak sayfaları çevirebilecek, analiz edebilecek, yeniden yazabilecek ve daha fazlasını yapabilecek.

Gizlilik odaklı olan tarayıcı, yapay zeka ile yapılan tüm konuşmaların da kaydedilmeyeceğini söyledi. Bu görüşmelerin özel ve gizli olduğu belirtildi.

Leo’yu kullanmak için herhangi bir oturum açmaya gerek yok, sadece tarayıcıyı yüklemeniz yeterli.

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