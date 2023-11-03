Brave yeni yapay zekâ asistanı Leo’yu tanıttı

Gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave, yeni güncellemesiyle beraber Leo adlı yapay zekâ asistanının artık tüm Brave masaüstü kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulduğu duyuruldu.
Brave’in yapay zekâ asistanı Leo, kullanıcılara her türlü şeyde yardımcı olabilecek. Asistan web sayfalarının veya videoların gerçek zamanlı özetlerini oluşturabilecek. İçerikle ilgili soruları yanıtlayabilecek veya yeni içerik oluşturabilecek. Ek olarak sayfaları çevirebilecek, analiz edebilecek, yeniden yazabilecek ve daha fazlasını yapabilecek.
Gizlilik odaklı olan tarayıcı, yapay zeka ile yapılan tüm konuşmaların da kaydedilmeyeceğini söyledi. Bu görüşmelerin özel ve gizli olduğu belirtildi.
Leo’yu kullanmak için herhangi bir oturum açmaya gerek yok, sadece tarayıcıyı yüklemeniz yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.