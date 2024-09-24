Gladiator 2'den yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi olacak. İlk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator 2, 15 Kasım'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount Pictures, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

The Batman 2'nin senaryosu hazır 1 gün önce eklendi

Gladiator 2, Tarihin En Büyük Bütçeli Filmlerinden Biri Olacak

Sadece yapım bütçesi 300-350 milyon dolar arasında olan Gladiator 2, tüm zamanların en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tabii bu, filmin üzerindeki yükü de arttırıyor. Yeni Gladiator filminin gişede bütçesini çıkarması için 1 milyar dolar barajına yaklaşması gerekiyor.

Eğer olur da film gişede başarı yakalarsa, bir devam filminin de önünü açacak gibi görünüyor. Çünkü Ridley Scott, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak daha şimdiden Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.