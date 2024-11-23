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    Anlık Bildirim

    Gladiator 2'nin 4 saatlik bir versiyonu yayınlanabilir

    Geçtiğimiz günlerde gösterime Gladiator 2'nin yönetmeni Ridley Scott, filmin ilk kurgusunun 4 saate yakın olduğunu ve bu versiyonun da ileride bir gün yayınlanabileceğini açıkladı.
    Gladyatör 2'nin uzun versiyonu çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Gladyatör 2 (Gladiator II), geçtiğimiz hafta sinemaseverlerle buluştu. İlk filme kıyasla daha aksiyon odaklı bir film olarak değerlendirilen Gladiator II, iyi olduğu kadar kötü yorumlar da aldı. Ridley Scott, 2.5 saatlik bu versiyonun aldığı yorumlardan pek memnun kalmamış olacak ki şimdi bu filmin orijinal versiyonunun aslında 4 saate yakın olduğunu söylüyor.

    Bu hafta The Hollywood Reporter'a konuşan Ridley Scott, film için hazırladığı ilk kurgunun 3 saat 40 dakika olduğunu ve bu versiyonunun da ileride bir gün yayınlanabileceğini söyledi. Bu versiyonun ne zaman yayınlanacağı ise Gladiator 3'e bağlı olacak. Scott, Gladiator 3 ile işi bittikten sonra bu versiyonu hazır hâle getirmeyi planlıyor.

    Yönetmenin bir önceki filmi olan Napoleon da gösterime 157 dakikalık versiyonuyla girmiş, daha sonra 205 dakikalık daha uzun versiyonu Apple TV+'a gelmişti.

    Gladiator 2, Lucius Karakterine Odaklanıyor

    Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

    Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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