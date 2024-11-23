Gladiator 2'nin 4 saatlik bir versiyonu yayınlanabilir

Bu hafta The Hollywood Reporter'a konuşan Ridley Scott, film için hazırladığı ilk kurgunun 3 saat 40 dakika olduğunu ve bu versiyonunun da ileride bir gün yayınlanabileceğini söyledi. Bu versiyonun ne zaman yayınlanacağı ise Gladiator 3'e bağlı olacak. Scott, Gladiator 3 ile işi bittikten sonra bu versiyonu hazır hâle getirmeyi planlıyor.
Yönetmenin bir önceki filmi olan Napoleon da gösterime 157 dakikalık versiyonuyla girmiş, daha sonra 205 dakikalık daha uzun versiyonu Apple TV+'a gelmişti.
Gladiator 2, Lucius Karakterine Odaklanıyor
Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.
Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.