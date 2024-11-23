Gladiator 2'nin 4 saatlik bir versiyonu yayınlanabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Gladyatör 2 (Gladiator II), geçtiğimiz hafta sinemaseverlerle buluştu. İlk filme kıyasla daha aksiyon odaklı bir film olarak değerlendirilen Gladiator II, iyi olduğu kadar kötü yorumlar da aldı. Ridley Scott, 2.5 saatlik bu versiyonun aldığı yorumlardan pek memnun kalmamış olacak ki şimdi bu filmin orijinal versiyonunun aslında 4 saate yakın olduğunu söylüyor.

Bu hafta The Hollywood Reporter'a konuşan Ridley Scott, film için hazırladığı ilk kurgunun 3 saat 40 dakika olduğunu ve bu versiyonunun da ileride bir gün yayınlanabileceğini söyledi. Bu versiyonun ne zaman yayınlanacağı ise Gladiator 3'e bağlı olacak. Scott, Gladiator 3 ile işi bittikten sonra bu versiyonu hazır hâle getirmeyi planlıyor.

Yönetmenin bir önceki filmi olan Napoleon da gösterime 157 dakikalık versiyonuyla girmiş, daha sonra 205 dakikalık daha uzun versiyonu Apple TV+'a gelmişti.

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Gladiator 2, Lucius Karakterine Odaklanıyor

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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