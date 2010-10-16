GM, Üretilecek Volt Sayısını Yeniden Arttırmak Zorunda Kaldı

Elektrikli otomobil dünyasının en önemli modellerinden biri olan Volt ile ilgili haberler ardı ardına geliyor.İçten yanmalı motorunun tekerleklerini direkt olarak tahrik edebildiğinin ortaya çıkmasıyla bütün şimşekleri üzerine çeken Volt, buna rağmen siparişlerde hız kesmemiş görünüyor. GM, Volt için planladığı üretim hacmini tekrar yükseltiyor.

Siparişlerin ve Chevrolet bayilerinde Volt'a olan ilginin gittikçe artmasıyla, Temmuz ayında bizzat Volt Pazarlama Yöneticisi Tony DiSalle tarafından açıklanan rakamlar değişmiş oldu. 2011 yılının sonuna kadar üretilmesi planlanan Volt sayısı 10.000 iken 10.0000-15.000 aralığında üretilecek. Ayrıca 2012 yılı için planlanan üretim sayısını da güncelleyen GM, daha önce 45.000 olarak güncellediği rakamı tekrar yükselterek 60.000 adet olarak belirledi.

Üretilecek Volt sayısı belli olsa da bu Volt'ların hangi marketlere hangi sayıda dağıtalacağı ise hala belli değil. Özellikle Amerika pazarında satılacak Volt sayısı üzerindeki spekülasyonlar gittikçe artıyor. Chevrolet'nin Kanada için belirlediği sayı ise 5000 adet. Avrupa satışları konusundaki belirsizlikler de devam ediyor. GM Volt'un, gelecek yılın sonundan itibaren Avrupa'nın sadece belirli ülkelerinde satışa çıkarılacağını açıkladı.