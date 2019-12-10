Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek

Google herhangi birine, birkaç ayrı e-postayı göndermeniz için yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Bundan böyle istediğiniz e-postaları, İlet seçeneğini kullanmadan, ilgili e-posta adresine ek olarak gönderebileceksiniz.

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E-postaları iletmenize gerek kalmayacak

Örneğin bir arkadaşınıza göndermeniz gereken birkaç e-posta mevcut. Gmail'e eklenen yeni özellikle artık bu Gelen Kutusu'ndaki bu e-postaları seçip sürükleyerek, yazdığınız mailin içine ek olarak dahil etmeniz mümkün hale geldi.

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Bunun yanında, istediğiniz e-postaları seçili duruma getirip sağ tıklayarak, yeni bir mail oluşturmanız ve seçtiğiniz e-postaların dosya eki kısmına aktarılması da bu işlemi gerçekleştirmenin bir başka yolu. Google, yeni özelliğin aşamalı olarak kullanıcılara ulaştığını duyurdu. Kısa bir süre içinde tüm kullanıcıların bu yeni özellikten faydalanmaları mümkün olacak.

https://www.engadget.com/2019/12/09/gmail-email-attachment/