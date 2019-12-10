Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek

    Google'ın e-posta servisi Gmail kullanıcılara artık yeni bir özellik sunuyor. Bundan böyle göndermek istediğiniz e-postaları ek olarak seçebilmeniz mümkün olacak.
    2 gün
    1,6b
    1
    4
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google herhangi birine, birkaç ayrı e-postayı göndermeniz için yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Bundan böyle istediğiniz e-postaları, İlet seçeneğini kullanmadan, ilgili e-posta adresine ek olarak gönderebileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı"

    E-postaları iletmenize gerek kalmayacak

    Örneğin bir arkadaşınıza göndermeniz gereken birkaç e-posta mevcut. Gmail'e eklenen yeni özellikle artık bu Gelen Kutusu'ndaki bu e-postaları seçip sürükleyerek, yazdığınız mailin içine ek olarak dahil etmeniz mümkün hale geldi.

    Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Bunun yanında, istediğiniz e-postaları seçili duruma getirip sağ tıklayarak, yeni bir mail oluşturmanız ve seçtiğiniz e-postaların dosya eki kısmına aktarılması da bu işlemi gerçekleştirmenin bir başka yolu. Google, yeni özelliğin aşamalı olarak kullanıcılara ulaştığını duyurdu. Kısa bir süre içinde tüm kullanıcıların bu yeni özellikten faydalanmaları mümkün olacak.



    https://www.engadget.com/2019/12/09/gmail-email-attachment/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    redoano 2 gün
    sonunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 2 gün
    Nihayet olmaması çok saçma idi zaten.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çaylak_Doktor 2 gün
    Güzel bir eklenti olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Virinom 2 gün
    Diğer mail clientlerinde nasıl gözükecek acaba?
    Örneğin Outlook vs.
    Edit: Haberdeki gifte gördüm .eml uzantısıyla ekliyormuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek Sonraki Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim