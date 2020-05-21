GMC, elektrikli Hummer pickup'ın çıkarılabilir tavanını gösterdi

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgınından etkilenen araçlardan biri de elektrikli Hummer pickup olmuş, şirket aracın 20 Mayıs’taki tanıtımını ertelemek zorunda kalmıştı. Bugün elektrikli Hummer ile ilgili yeni bir teaser paylaşıldı.

GMC’nin paylaştığı kısa teaser videosuna göre, yeni Hummer pickup’ın en önemli özelliklerinden biri çıkarılabilir tavanı olacak. Araç bu sayede arazide sessiz bir şekilde turlarken açık havanın tadını çıkarma imkanı sunacak. Üstelik bu manzaradan arka taraftaki yolcuların da faydalanacağını görüyoruz. Çıkarılan tavan panelleri, aracın ön tarafındaki depolama bölümünde saklanabilecek.

İlginizi Çekebilir

Resmen onaylandı: Elektrikli Hummer pickup 1000 beygir güçle geliyor

Elektrikli Hummer pickup ile ilgili henüz çok fazla bilgi yok. Şirket daha önceki paylaşımında yeniden hayata dönen efsane modelin toplamda 1000 beygir güç ve 15.574 Nm tork değerine sahip olacağını açıklamıştı. GMC Hummer EV bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayabilecek. Ayrıca araçta dört tekerlekten çekişi mümkün kılan üç elektrik motorunun bulunacağı da gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Bkz. "Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi"

GMC Hummer EV’nin bataryasına ilişkin detaylar henüz belirsiz olsa da, araçta Ultium bataryaların kullanılacağını biliyoruz. GM daha önce bu bataryaların 50 ila 200 kWh arasında değişen farklı kapasitelere sahip olacağını ve bazı konfigürasyonların 644 kilometreye varan sürüş menziline imkan tanıyacağını açıklamıştı. Ayrıca şirketin elektrikli pickup modellerinin 800 volt sistem ve 350 kW hızlı şarj desteğine sahip olacağı duyurulmuştu. Dolayısıyla elektrikli Hummer’ın da bu özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.

Elektrikli Hummer pickup’ın 20 Mayıs’ta yani dün tanıtılması bekleniyordu fakat koronavirüs salgını şirketin planlarını bozdu. Aracın piyasaya sürülmesiyle ilgili planlarda ise herhangi bir değişim yaşanmadı. GMC Hummer EV’nin 2021’in sonbahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.