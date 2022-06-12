Goat Simulator 3 duyuruldu

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2014 yılında çıkış yapan Goat Simulator, oyuncuları şaşkına çevirmişti. Amaçsız ve komedi odaklı bir oynanış sunan ve Coffee Stain tarafından geliştirilen Goat Simulator, bazı kişilerden tarafın 1 Nisan şakası olarak bile nitelendirildi. Yavaşca alışılan Goat Simulator, oldukça başarılı oldu ve eğlenceli klipleri ile popüler oldu. İlk oyundan 8 yıl sonra yeni Goat Simulator duyuruldu. Goat Simulator, yayınladığı fragman ile Dead Island 2 ile dalga geçmeyi de unutmadı.

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Goat Simulator 3, 2022 yılında çıkış yapacak

Goat Simulator’ın ikinci oyunu ilginç bir şekilde Goat Simulator 3 olarak adlandırılmış. Komedi ve eğlence dolu yeni oyun, bu sefer co-op desteği ile 4 kişinin beraber oynamasına da izin verecek. Ayrıca kullanıcılar, keçilerini kozmetik eşyalarla da süsleyebilecek. Goat Simulator 3; yıl bitmeden Playstation 5, Epic Games ve Xbox Series için çıkış yapacak.

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