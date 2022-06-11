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    Anlık Bildirim

    Xbox Cloud Gaming yakında kütüphanenizdeki oyunları da destekleyecek

    Game Pass ve Cloud Gaming servisleri ile Xbox deneyimini herkese ulaştırmak isteyen Microsoft, bu konuda daha da ilerliyor. Xbox Cloud Gaming yakında Game Pass dışındaki oyunları da destekleyecek.
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    Xbox Cloud Gaming kütüphanesi genişliyor
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    2013’te Xbox One tanıtımı ile büyük eleştiriler alan Microsoft, son yıllarda ciddi bir strateji değişikliğine gitti. Xbox’ı bir konsol markası olarak devam ettirmek yerine Xbox’ı bir deneyim markasına çevirmek isteyen Microsoft, bu konuda ciddi adımlar attı. Xbox Game Pass ve Xbox Cloud Gaming ile oldukça beğenilen Microsoft, Xbox deneyimini daha ulaşılabilir ve ilgi çekici yapmaya hazırlanıyor.

    Kendi oyunlarınızı da Xbox Cloud Gaming ile oynayabileceksiniz

    Xbox Cloud Gaming, ülkemizde kullanıma sunulmamış olsa da kullanılabilir olduğu ülkelerde oldukça beğenilmiş durumda. Bazı oyunlar için dokunmatik kontrol desteği bile sunan Xbox Cloud Gaming, yakında daha da ilgi çekici olacak. Bugüne kadar Xbox Cloud Gaming, yalnızca Game Pass kütüphanesindeki oyunları ve Fortnite’ı destekliyordu. Ancak Microsoft, 2022 yılı bitmeden bazı Game Pass dışı oyunların sisteme ekleneceğini belirtti.

    Microsoft, benzer bir sözü 2020’de de vermişti ancak bu sefer firma bu konuda ciddi adımlar atacak gibi gözüküyor. Yıl bitmeden Game Pass dışı kütüphanesindeki bazı oyunlar Xbox Cloud Gaming ile tarayıcınızdan ve mobil cihazlarından oynanabilecek. Microsoft, hangi oyunların bu sistemde destekleneceğini belirtmedi ancak önümüzdeki haftalarda liste belli olmaya başlayacaktır.

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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