Güçlü bir iddiaya göre God of War: Ragnarok Kasım 2022'de çıkacak

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'un çıkış tarihiyle ilgili güçlü bir söylenti ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde oyun dünyasının güvenilir gazetecilerinden birisi olan Jason Schreier'ın Bloomberg'te yaptığı habere göre God of War: Ragnarok, Kasım 2022 tarihinde çıkış yapacak. Söylenti olduğunu tekrar belirtmekte fayda var ancak Jason Schreier'ın büyük oranda doğru bilgi paylaştığını belirtelim.

Son olarak God of War: Ragnarok'un resmi çıkış tarihinin de bu ay sonunda duyurulması bekleniyor. Umuyoruz ki artık resmi olarak çıkış tarihini öğrenebiliriz. God of War Ragnarok, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak.

