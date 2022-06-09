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    O da geliyor: The Last of Us Part 1 Remake, PS5 ve PC için duyuruldu

    PlayStation'ın en popüler oyun serilerinden biri olan The Last of Us Part 1 beklendiği gibi PC ve PlayStation 5 için duyuruldu. PS5 versiyonu 2 Eylül'de çıkış yapacak.
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    The Last of Us Part 1 remake, PlayStation 5 ve PC için duyuruldu
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini Naugthy Dog'un yaptığı popüler oyun serisi The Last of Us da PC'ye geliyor.

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre, PlayStation'ın en önemli serilerinden The Last of Us daha öncesinde de söylentisi çıktığı üzere PlayStation 5 ve PC için duyuruldu. Bu yeni sürüm oyunun remake sürümü olacak. PlayStation 5 versiyonu 2 Eylül'de çıkış yapacak ancak ne yazık ki PC versiyonu için bir tarih verilmedi.

    Bu oyunla birlikte de PlayStation'ın en önemli aktif serileri arasında PC'ye gelmeyen kalmadı diyebiliriz. Bu yeni sürüm yeni erişilebilirlik seçenekleri, modernize edilmiş oynanış mekanikleri ve daha fazlasıyla çıkış yapacak. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    The Last of Us Part 1 Remake PS5 ve PC

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