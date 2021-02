God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiricliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2018 yılında yayınlanmıştı. Hem yayınlandığı yıl hem de genel olarak oyun dünyasının en başarılı oyunlarından biri olan God of War, yalnızca oynanış anlamında değil görsel kalite olarak da üst düzey bir oyundu.

Ayrıca Bkz. "EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı"

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması

Birkaç gün önce de God of War'un yeni nesil güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme sayesine God of War artık PlayStation 5'te 4K Checkerboard çözünürlükte ve sabit 60 FPS'te çalışıyor. Daha önceden God of War sahibi olanlar oyunu PlayStation 5 sürümüne ücretsiz bir şekilde yükseltebiliyor.

Geçtiğimiz saatlerde de God of War'un PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 arasındaki grafik karşılaştırması yayınlandı. Her şeyden önce God of War'un zaten PlayStation 4'te bile gayet güzel bir görsellik sunduğunu biliyorduk ve bunu videoya bakınca bunu bir kez daha anlayabiliyoruz. PlayStation 5 ve PlayStation 4 arasındaki fark bariz bir şekilde görülüyor ancak PlayStation 4 Pro ile arasındaki farkı görmek biraz zor.

Bahsigeçen grafik karşılaştırması videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.