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    God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması

    Geride bıraktığımız neslin en iyi oyunlarından biri olan PlayStation özel oyunlarından God of War serisinin son oyunu için geçtiğimiz günlerde yeni nesil güncellemesi yayınlanmıştı.
    04 Şubat 2021, 15:00 (1 hf.)
    12,6b
    1
    27
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiricliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2018 yılında yayınlanmıştı. Hem yayınlandığı yıl hem de genel olarak oyun dünyasının en başarılı oyunlarından biri olan God of War, yalnızca oynanış anlamında değil görsel kalite olarak da üst düzey bir oyundu. 

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    Birkaç gün önce de God of War'un yeni nesil güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme sayesine God of War artık PlayStation 5'te 4K Checkerboard çözünürlükte ve sabit 60 FPS'te çalışıyor. Daha önceden God of War sahibi olanlar oyunu PlayStation 5 sürümüne ücretsiz bir şekilde yükseltebiliyor.

    Geçtiğimiz saatlerde de God of War'un PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 arasındaki grafik karşılaştırması yayınlandı. Her şeyden önce God of War'un zaten PlayStation 4'te bile gayet güzel bir görsellik sunduğunu biliyorduk ve bunu videoya bakınca bunu bir kez daha anlayabiliyoruz. PlayStation 5 ve PlayStation 4 arasındaki fark bariz bir şekilde görülüyor ancak PlayStation 4 Pro ile arasındaki farkı görmek biraz zor.

    Bahsigeçen grafik karşılaştırması videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



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    Mthan 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    vamp (b .) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil konsol eski nesil oyunlar. 4K 60 fps herhangi bir içeriği kurtarmaz. Eskimiş oyunları oynamaya devam
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    OnLiNe MaNaGeR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eli yüzü düzgün oyunların gelmesi 2025’i bulacak gibi gözüküyor. Bu sürede Ps4 sahipleri yıllar boyunca oynadıkları oyunları aynı grafikle, daha performanslı olarak oynayacaklar. 16’ncı kez Gow, 9’uncu kez Uncharted bitirecekler ama bir Tetris oyunu bile yüzlerce lira olduğu için bitirmekten bıktıkları oyunları en az 8 defa daha bitirmek zorundalar.
    Eli yüzü düzgün oyunların gelmesi 2025’i bulacak gibi gözüküyor. Bu sürede Ps4 sahipleri yıllar boyunca oynadıkları oyunları aynı grafikle, daha performanslı ol...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 ciktiginda ps3 bitmisti yeni oyun ciksada grafik farki belirgindi..

    Simdi ps5 deki 4k oynayacagin oyunu proda 1080 p oynayabilirsin. Buna tek engel sony olur..

    Sony isterse proyu 1080 p makinasi olarak 3 sene daha goturur.. yeni gow cikarsa cokda geri kalmaz..
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    aslında bi dolu bi boş yapmak daha iyi şu anda. yani ps3 aldın ps5 alacan ps4 aldın ps6 alacan. tabi yurtdışından.
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    semihadal 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fark yok
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    osmandemi2 (Osman DEMİRPOLAT) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gözlerim mı bozuk bilmiyorum ama hepsi aynı gözüküyor. Tabi oynanış 60 FPS fark ederse grafik sanki aynı
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    GT_55 (uğur ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bende oyun 4k native değil diye eleştiriyordum ama oyun bildiğimiz ps4 versiyonu, ps5 için çıkmış bir versiyon değil. Yani ortada spiderman gibi ps4 ve ps5 versiyonu yok.Tamamiyle geriye uyumluluk modu ile çalışıyor. Sadece ps4 versiyonuna bir güncelleme gelmiş, bu güncelleme ile ps4 pro'da 4k checkerboard 30 fps çalışan oyun, yeni güncelleme ile 30 fps kilidi kaldırılmış, ps5'te 60 fps olarak çalışıyor. Mesela güncelleme almayan disk versiyonda bu özellik açıktı, onda da aynı şekilde 60 fps çalışıyor oyun.
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    P paskalzibunika 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir fifa bir nba bile kurtarır yeni makinaları, yeni oyunlar da yavaş yavaş gelecektir. bu dönemde bu kadar telaşa gerek yok oyun çıkmıyor diye. Nereye ne çıkıyor sanki
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS4 Pro cayır cayır yanan ve aşırı yüksek ses çıkartan Sony nin en başarısız donanım mühendisliği ürünüdür. Bu kıyaslamada PS5 ile arasında pek fark olmasada sırf bu nedenden dolayı PS Pro da övülmeyi asla hak etmiyor bu oyun.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zaten bu patch pspro daki 4k 30 fps i ps5 de 4k 60 fps e cıkarıyor baska bi fark yok. amacı bu
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    ProsesMuhendisi (A B) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2-3 sene sonra PS5 Pro gelir mi sizce? Piyasada zaten PS5 yok. O zamana kadar gelirse PS5 Pro alalım bari.
    2 Yanıt Yanıtla
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    A Ahmetoyunbros 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ProsesMuhendisi
    O zaman ps6 yı bekle.
    Her donanım ürünü eskir ve yenisi gelir, bence çok bekleme.
    9. Konsol nesli çoğu pc ye kafa tutabilecek donanım ile geldi.
    Ps4 bile 2020 de destekleniyor ise Ps5 hala canavar kalır ama teknolojide çok hızlı gelişiyor.
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    -Dark Poison- (hidayet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ProsesMuhendisi
    Sony iki ayri konsol islemci patentimi ne almisti.Yuzde 99 pro versiyon gelir.Ps5 2k 60 fps pro 4k 60fps verir tahminim yeni nesil oyunlarda.Ps5 ps4 un aksine daha iyi gpu cpu dengesiyle geldi.Ps5 alanin da kafasi agrimaz uzun sure.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MALTHAEL 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS4 Pro ile PS5 arasındaki fark o kadar az ki. Neredeyse fark edemiyorsunuz. PS5 versiyonunda direkt gözüken tek fark sabit FPS olmuş.
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    12570 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    god of war, god of war 2018 ve
    4 etiket daha grafik karşılaştırması ps5 god of war ps4 pro god of war Yazılım
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