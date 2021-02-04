God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiricliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2018 yılında yayınlanmıştı. Hem yayınlandığı yıl hem de genel olarak oyun dünyasının en başarılı oyunlarından biri olan God of War, yalnızca oynanış anlamında değil görsel kalite olarak da üst düzey bir oyundu.
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Birkaç gün önce de God of War'un yeni nesil güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme sayesine God of War artık PlayStation 5'te 4K Checkerboard çözünürlükte ve sabit 60 FPS'te çalışıyor. Daha önceden God of War sahibi olanlar oyunu PlayStation 5 sürümüne ücretsiz bir şekilde yükseltebiliyor.
Geçtiğimiz saatlerde de God of War'un PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 arasındaki grafik karşılaştırması yayınlandı. Her şeyden önce God of War'un zaten PlayStation 4'te bile gayet güzel bir görsellik sunduğunu biliyorduk ve bunu videoya bakınca bunu bir kez daha anlayabiliyoruz. PlayStation 5 ve PlayStation 4 arasındaki fark bariz bir şekilde görülüyor ancak PlayStation 4 Pro ile arasındaki farkı görmek biraz zor.
Bahsigeçen grafik karşılaştırması videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
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Simdi ps5 deki 4k oynayacagin oyunu proda 1080 p oynayabilirsin. Buna tek engel sony olur..
Sony isterse proyu 1080 p makinasi olarak 3 sene daha goturur.. yeni gow cikarsa cokda geri kalmaz..
Her donanım ürünü eskir ve yenisi gelir, bence çok bekleme.
9. Konsol nesli çoğu pc ye kafa tutabilecek donanım ile geldi.
Ps4 bile 2020 de destekleniyor ise Ps5 hala canavar kalır ama teknolojide çok hızlı gelişiyor.
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