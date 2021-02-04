EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı

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Bİldiğiniz gibi günümüzde abonelik servisleri artık fazlasıyla karşılaşılan bir durum oldu. Artık her marka kendi abonelik sistemini sunuyor ve aylık belirli bir ücret karşısında bir kütüphaneyi erişime açıyor. Bu tarz sistemlerden birine sahip olan şirket de bildiğiniz gibi Electronic Arts. Geçtiğimiz saatlerde de EA'in abonelik servisi olan EA Play'in abone sayısı açıklandı.

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Eylül 2020'de 6.5 milyon aboneye sahip olan EA Play; Ekim, Kasım ve Aralık aylarında abone sayısını ikiye katladı ve 2020 Aralık sonu raporuna göre sistemin 13 milyon abonesi bulunuyor. Servis abone sayısını daha önce de böyle iki katına çıkarmıştı ancak geçen sefer 18 ay sürmüştü. O zaman da 3.5 milyon aboneden 6.5 milyon aboneye yükselmişti.

2020'nin son çeyreğindeki bu artışın ana sebebi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi EA Play ve Xbox Game Pass Ultimate'in birleşmiş olması. Ayrıca Ağustos 2020'de de servis Steam'e eklenmişti, onun da bir katkısı mutlaka olmuştur.

Son olarak EA Play, PC Game Pass ile de birleşecek ancak ne zaman bilinmiyor. Normalde 15 Aralık 2020'de gerçekleşecekti ancak belirsiz bir tarihe ertelendi.

https://www.vg247.com/2021/02/03/ea-play-13-million-xbox-game-pass-ultimate/

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