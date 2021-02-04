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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı

    Electronic Arts'ın aylık belirli bir ücret ödenerek EA oyunlarının bulunduğu bir kütüphaneye sahip olduğunuz EA Play servisinin abone sayısı paylaşıldı.
    04 Şubat 2021, 11:05 (1 hf.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı
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    Bİldiğiniz gibi günümüzde abonelik servisleri artık fazlasıyla karşılaşılan bir durum oldu. Artık her marka kendi abonelik sistemini sunuyor ve aylık belirli bir ücret karşısında bir kütüphaneyi erişime açıyor. Bu tarz sistemlerden birine sahip olan şirket de bildiğiniz gibi Electronic Arts. Geçtiğimiz saatlerde de EA'in abonelik servisi olan EA Play'in abone sayısı açıklandı.

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    Eylül 2020'de 6.5 milyon aboneye sahip olan EA Play; Ekim, Kasım ve Aralık aylarında abone sayısını ikiye katladı ve 2020 Aralık sonu raporuna göre sistemin 13 milyon abonesi bulunuyor. Servis abone sayısını daha önce de böyle iki katına çıkarmıştı ancak geçen sefer 18 ay sürmüştü. O zaman da 3.5 milyon aboneden 6.5 milyon aboneye yükselmişti.

    2020'nin son çeyreğindeki bu artışın ana sebebi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi EA Play ve Xbox Game Pass Ultimate'in birleşmiş olması. Ayrıca Ağustos 2020'de de servis Steam'e eklenmişti, onun da bir katkısı mutlaka olmuştur.

    Son olarak EA Play, PC Game Pass ile de birleşecek ancak ne zaman bilinmiyor. Normalde 15 Aralık 2020'de gerçekleşecekti ancak belirsiz bir tarihe ertelendi.



    https://www.vg247.com/2021/02/03/ea-play-13-million-xbox-game-pass-ultimate/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    chakal131 (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otomatik yenilemedendir o.

    Geçen farkettim, fifa 21 alırken satın almıştım. Birde ikinci hesaptanda 10 saat oynayayım diye almıştım. Yaklaşık 6-7 aydır iki hesap ayrı ayrı çekiyormuş.
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    U UmutYil (Umut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sebebi çok basit. Sebebi şuanda bir ay boyunca 7 tlye abonelik satmaları. Mart ayında abone sayısı (ben dahil) baya düşecektir.
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    mezun2021itü 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gamepass ile oynayanlarda dahil mi acaba
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    MyFirstDogMorphine 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass gibi ucuz devam ederlerse bu sayı artmaya devam eder çünkü içerisinde çok fazla major oyun var bütün battlefield oyunları gibi mesela.
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz buna halk arasında Steam etkisi diyoruz. Ayrıca bakınız: epicden steam'e gelen oyunlar.
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