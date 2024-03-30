Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk beğenilmedi

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong gibi ikonikleşmiş iki canavarı alıp, bunların etrafına koca bir sinematik evren kuran Legendary stüdyosu, Monsterverse adını verdiği bu sinematik evrenin beşinci filmi olan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire)'u bu hafta sinemaseverlerle buluşturdu. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın yönettiği film, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede dün vizyona girdi.

Godzilla ve Kong: Yeni Krallık'ın vizyona girmesiyle birlikte, filme yönelik ilk yorumlar da paylaşıldı. Yayınlanan fragmanlarında çılgınca bir aksiyondan fazlası olmayacağının sinyallerini veren film, tam da öyle çıktı. Filme gelen ilk yorumlar, aksiyonun ve canavar sahnelerinin başarılı olduğunu, fakat bunun ötesinde filme dair söylenebilecek çok az iyi şeyin olduğunu gösteriyor.

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Film, özellikle eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 47, Rotten Tomatoes puanı ise %55. Bu rakamlar Godzilla vs. Kong'un bile altında ki aslında o film de beğenilmemişti.

Filmin izleyici puanları eleştirmenlerden biraz daha yüksek olsa da onların yorumları da çok umut vermiyor. Çünkü filme olumlu puanlar verenlerin bile büyük bölümü hikâyenin oldukça zayıf olduğu konusunda hemfikir.

Filmin aldığı bu düşük puanların gişesine nasıl etki edeceği merak konusu. Ancak en azından ilk hafta sonunda Godzilla ve Kong: Yeni Krallık iyi bir performans sergileyecek gibi duruyor. Filmin ABD'deki ilk hafta sonu gişesinin 75 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.

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