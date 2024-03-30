Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk beğenilmedi

Godzilla ve Kong: Yeni Krallık'ın vizyona girmesiyle birlikte, filme yönelik ilk yorumlar da paylaşıldı. Yayınlanan fragmanlarında çılgınca bir aksiyondan fazlası olmayacağının sinyallerini veren film, tam da öyle çıktı. Filme gelen ilk yorumlar, aksiyonun ve canavar sahnelerinin başarılı olduğunu, fakat bunun ötesinde filme dair söylenebilecek çok az iyi şeyin olduğunu gösteriyor.
Godzilla ve Kong: Yeni Krallık, Türkiye'de 5 Nisan'da Gösterime Girecek
Film, özellikle eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 47, Rotten Tomatoes puanı ise %55. Bu rakamlar Godzilla vs. Kong'un bile altında ki aslında o film de beğenilmemişti.
Filmin izleyici puanları eleştirmenlerden biraz daha yüksek olsa da onların yorumları da çok umut vermiyor. Çünkü filme olumlu puanlar verenlerin bile büyük bölümü hikâyenin oldukça zayıf olduğu konusunda hemfikir.
Filmin aldığı bu düşük puanların gişesine nasıl etki edeceği merak konusu. Ancak en azından ilk hafta sonunda Godzilla ve Kong: Yeni Krallık iyi bir performans sergileyecek gibi duruyor. Filmin ABD'deki ilk hafta sonu gişesinin 75 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.Kaynakça https://www.rottentomatoes.com/m/godzilla_x_kong_the_new_empire https://www.metacritic.com/movie/godzilla-x-kong-the-new-empire/critic-reviews/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...