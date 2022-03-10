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    Gogoro, elektrikli araçlar için dünyanın ilk değiştirilebilir katı hal pilini tanıttı

    Gogoro, lityum iyona kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha iyi güvenlik özellikleri sunan dünyanın ilk değiştirilebilir katı hal pil prototipini tanıttı.  
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    Gogoro, EV'ler için değiştirilebilir katı hal pilini tanıttı
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    Elektrikli araçların menzillerini artırabilmek için bir çözüm olarak gösterilen katı hal pilleri üzerindeki gelişmeler devam ediyor. Son olarak Gogoro, dünyanın ilk değiştirilebilir katı hal lityum seramik EV pil prototipini duyurdu.

    2025'te ticarileşebilir

    Gogoro ve katı hal pil teknolojisinde uzman ProLogium Technology tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni Gogoro katı hal pil prototipi, elektrikli scooter ve motosikletler gibi hafif elektrikli araçları anında 'şarj edebilecek'. Pilin, daha iyi menzil için daha yüksek enerji yoğunluğu, gelişmiş stabilite ve yüksek güvenlik sağlayacağı belirtiliyor.

    Gogoro, 1,7 kWh'lik lityum iyon pillerin boyutunu değiştirmeden, aynı boyutta geliştirdikleri katı hal pil paketinin kapasiteyi 2,5 kWh'ye yükseltebileceğini belirtiyor. Enerji yoğunluğundaki bu artışın da menzil artışı sağlayacağını söyleyebiliriz.

    9,5 kg'lık Gogoro pili, elektrikli araçların şarj edilmesi sorununu taşınabilir olmasıyla ortadan kaldırıyor. İstenilen bir yerde şarj edilebilme imkanı sunan pil, şirkete göre araçtan kolayca çıkarılabilecek. Henüz prototip olan pilin ticari versiyonunun en erken 2025'te sunulabileceği belirtiliyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2022/03/08/gogoro-unveils-the-worlds-first-ever-solid-state-swappable-electric-vehicle-battery/ https://www.gogoro.com/news/solid-state-battery/
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