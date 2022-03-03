Hyundai ve Genesis, 2030 yılına kadar 17 elektrikli aracı piyasaya sürmeyi planlıyor

Hyundai, ürün yelpazesini elektrikli araçlarla genişletmeyi hedefliyor. Şirket, 2030 yılına kadar gerçekleştirecekleri gelecek planlarını duyurdu. Hyundai Motor Company, sekiz yıl içerisinde ürün yelpazelerine 11 adet Hyundai ve 6 adet Genesis markalı tam elektrikli araç ekleyeceklerini açıkladı.

Hyundai'den elektrikli araç pazarı için yeni hamleler

Hyundai Motor Company CEO'su Jaehoon Chang, yatırımcılara yönelik düzenlenen bir etkinlik kapsamında elektrifikasyona geçiş üzerine planlarını açıkladı. 2030 yılına kadar toplam 17 yeni model planıyla birlikte şirket, küresel elektrikli araç pazarında %7'lik bir pazar payı elde ederek yıllık 1,87 milyon elektrikli araç satmayı amaçlıyor.

Chang, şirketin bu planlar için ne kadar harcama yapacağını da paylaştı. Elektrifikasyona 16.08 milyar dolar ve yazılım için 9.95 milyar dolar olmak üzere yeni tesislerin kurulması da dahil olmak üzere 2030 yılına kadar 79 milyar dolar ayrılacağı belirtildi.

Marka bazlı elektrifikasyon süreçlerine bakıldığında Hyundai'de üç sedan model, altı SUV, bir hafif ticari araç ve bir yeni tip model tam elektrikli araç olarak sunulacak. Şirket, tamamen elektrikli IONIQ 6'nın satışlarına bu yıl başlanacağını ve aracı 2024 yılında IONIQ 7'nin takip edeceğini söyledi.

Genesis tarafına bakıldığında ise Electrified GV70 de dahil olmak üzere iki binek otomobil ve dört SUV elektrifikasyon sürecinde gelecek araçlar olacak. 2025'ten itibaren piyasaya sürülen tüm Genesis markalı yeni modelleri elektrikli olacak.

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Chang yaptığı açıklamada: “Hyundai, küresel çip sıkıntısı ve devam eden pandeminin neden olduğu zorlu iş ortamına rağmen elektrifikasyona geçişini başarıyla hızlandırıyor ve elektrikli araçlarda küresel bir lider haline geliyor. EV değerini iyileştirmeye yönelik kesintisiz çabalarımızın yanı sıra Hyundai Motor, yalnızca donanım değil aynı zamanda yazılımdan oluşan gelişmiş teknolojiler aracılığıyla bir 'Mobilite Çözümleri Sağlayıcısı' olarak iş sürdürülebilirliğini güvence altına almaya devam edecek.” ifadelerinde bulundu.

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Hyundai, yıllık 1,87 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor