Hyundai ve Genesis, 2030 yılına kadar 17 elektrikli aracı piyasaya sürmeyi planlıyor

Hyundai, ürün yelpazesini elektrikli araçlarla genişletmeyi hedefliyor. Şirket, 2030 yılına kadar gerçekleştirecekleri gelecek planlarını duyurdu. Hyundai Motor Company, sekiz yıl içerisinde ürün yelpazelerine 11 adet Hyundai ve 6 adet Genesis markalı tam elektrikli araç ekleyeceklerini açıkladı.
Hyundai'den elektrikli araç pazarı için yeni hamleler
Hyundai Motor Company CEO'su Jaehoon Chang, yatırımcılara yönelik düzenlenen bir etkinlik kapsamında elektrifikasyona geçiş üzerine planlarını açıkladı. 2030 yılına kadar toplam 17 yeni model planıyla birlikte şirket, küresel elektrikli araç pazarında %7'lik bir pazar payı elde ederek yıllık 1,87 milyon elektrikli araç satmayı amaçlıyor.
Chang, şirketin bu planlar için ne kadar harcama yapacağını da paylaştı. Elektrifikasyona 16.08 milyar dolar ve yazılım için 9.95 milyar dolar olmak üzere yeni tesislerin kurulması da dahil olmak üzere 2030 yılına kadar 79 milyar dolar ayrılacağı belirtildi.
Marka bazlı elektrifikasyon süreçlerine bakıldığında Hyundai'de üç sedan model, altı SUV, bir hafif ticari araç ve bir yeni tip model tam elektrikli araç olarak sunulacak. Şirket, tamamen elektrikli IONIQ 6'nın satışlarına bu yıl başlanacağını ve aracı 2024 yılında IONIQ 7'nin takip edeceğini söyledi.
Genesis tarafına bakıldığında ise Electrified GV70 de dahil olmak üzere iki binek otomobil ve dört SUV elektrifikasyon sürecinde gelecek araçlar olacak. 2025'ten itibaren piyasaya sürülen tüm Genesis markalı yeni modelleri elektrikli olacak.
Chang yaptığı açıklamada: “Hyundai, küresel çip sıkıntısı ve devam eden pandeminin neden olduğu zorlu iş ortamına rağmen elektrifikasyona geçişini başarıyla hızlandırıyor ve elektrikli araçlarda küresel bir lider haline geliyor. EV değerini iyileştirmeye yönelik kesintisiz çabalarımızın yanı sıra Hyundai Motor, yalnızca donanım değil aynı zamanda yazılımdan oluşan gelişmiş teknolojiler aracılığıyla bir 'Mobilite Çözümleri Sağlayıcısı' olarak iş sürdürülebilirliğini güvence altına almaya devam edecek.” ifadelerinde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..