Gökbey'in yerli motoru yıl sonunda

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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), yerli imkanlarla geliştirdiği turboşaft motor TS1400’ün yıl sonunda Gökbey’e monte edileceğini açıkladı. TS1400 ile Gökbey tamamen yerli ve milli olacak. Gökbey Yerli Genel Maksat Helikopter Projesi, Türkiye’yi genel maksat helikopterinde ve helikopter motorunda dışa bağımlılıktan kurtaracak.

TEI tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru olan TS1400, 1400 shp gücüne sahip. TEI, bu motordan elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi ile ilerleyen zamanlarda yeni motorlar geliştirmeyi ve T-129 Atak / Hürkuş projelerinde de yerli motorlar kullanmayı planlıyor. T-129 Atak projesinde motor konusu oldukça önemli. Pakistan'ın siparişini verdiği T-129 Atak helikopterleri motor ihraç izni olmadığı için teslim edilemiyor. T-129 Atak, lisans altında TEI tarafından üretilen Amerika Birleşik Devletleri merkezli LHTEC firmasının T800 motorunu kullanıyor.

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En zorlu iklim şartlarınd görev gerçekleştirebilen Gökbey helikopteri, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta da yüksek performans ile çalışabilecek şekilde tasarlandı.İlk uçuşunu Eylül 2018'de gerçekleştiren helikopyerin nakliye, kargo, ambulans, arama kurtarma, özel hizmetler (VIP) ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılması planlanyor.

TEKNOFEST etkinliğinde de sergilenen Gökbey hakkında TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı bazı açıklamalar yaptı. TUSAŞ'ın halihazırda 4 helikopter programı yürüttüğünü ifade eden Doç Dr. Yıllıkçı, bunlardan ikisinin modifikasyon ve üretim ağırlıklı 5 tonluk T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yılıkçı açıklamasına şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir özelliğini, yeni bir kabiliyetini test etmiş oluyoruz (Gökbey'in). Helikopterimizin doğal kararlığı oldukça iyi. Pilotaj bakımından iyi kumanda edilebilen, test pilotlarımızın oldukça beğendiği bir konfigürasyon olarak başarılı şekilde testlerine devam etmekte. Kısmet olursa bu sene sonu itibarıyla ilk yerli motorumuzu da Gökbey helikopterimize entegre etmeye başlayacağız."

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/gokbey-helikopteri-yerli-motorla-bulusuyor-/1985029

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